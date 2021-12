Un conseil de Charlie Munger

Nous avons bien souvent des difficultés à trouver des idées, particulièrement au moment de la création d’un nouveau projet, lorsqu’on part d’une page blanche : Quelle direction prendre ? Quels facteurs privilégiés ? Quelles sont les meilleures pratiques à adopter ?

Ce principe d’inversion peut être associé à une forme de rétro-visualisation. Il s’agit de se projeter au-delà de la réussite et de visualiser toutes les embûches que l’on a évité pour y parvenir. Ainsi, au lieu de trouver des moyens de réussir, il s’agit d’éviter les moyens d’échouer.

Si je vous demande de me dire ce qu’il faut faire pour être facilement pris en poste lors d’un entretien d’embauche, vous allez sûrement avoir du mal à me répondre. Tout dépend du poste, de l’entreprise, de l’employeur. Cela dépend aussi des autres candidats et des conditions du processus de recrutement. Alors que si je vous demande les meilleurs moyens d’échouer un entretien, des réponses vont vous venir de suite en tête : ne pas connaître le poste ou l’entreprise auxquels on postule, arriver avec une heure de retard, négliger sa tenue vestimentaire ou encore d’être désinvolte face à son futur employeur sont souvent des erreurs fatales.

Charlie Munger est célèbre pour avoir dit un jour : “All i want to know is where i’m going to die, so i will never go there” (“Tout ce que je veux savoir, c’est où je vais mourir pour ne jamais aller à cet endroit”).

Et si nous autres, investisseurs particuliers, avions un avantage conséquent à long terme juste en essayant de ne pas être bête ? Juste en évitant les erreurs les plus simples qui ont fait leurs preuves à l’échelle de l'histoire boursière.

C’est la raison pour laquelle je vous invite à pratiquer l’inversion avant chaque grande décision d’investissement. Au lieu d’essayer d’anticiper le marché et trouver ce que personne n’a encore vu sur les marchés, évitez les facteurs destructeurs de valeur pour votre portefeuille. Là où il y a plus à perdre à la baisse qu’à gagner à la hausse. Il est bien plus facile d'éviter les mauvaises actions que de trouver celles qui performeront le plus en 2022.

Pour cela, regardons les erreurs classiques des investisseurs mais pourtant simples à éviter :

Son fidèle acolyte Warren Buffett aimait à rappeler que la règle numéro un d’un investisseur est de ne pas perdre d’argent. En filtrant vos valeurs pour éviter les sociétés les plus endettées du marché, en décroissance, peu ou pas encore rentables ou encore très chères, vous allez peut-être passer à côté d’une pépite de temps en temps mais vous éviterez surtout de nombreux cailloux dans la chaussure qui plombent la rentabilité d’un portefeuille.

Regardons ce que cela donne avec le Stock Screener de Zonebourse. Prenons pour exemple le marché français. Nous recensons 875 sociétés françaises cotées. En enlevant les 30% des sociétés avec les moins bonnes notations Surperformance, pour chacune des catégories “Santé financière”, “Croissance” et “Rentabilité”, cela permet de filtrer plus de 80% des actions potentiellement mauvaises pour un portefeuille. Environ 100 valeurs sortent du Stock Screener.

Il ne reste plus qu’à trier en fonction de nos priorités. Par exemple, ici avec les entreprises notées cinq étoiles triées par ordre de croissance du chiffre d’affaires (et respectant nos filtres des 30% précédemment mis en place).