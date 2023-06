Un conseiller du président américain Joe Biden a exprimé son inquiétude au sujet des événements dans le nord du Kosovo lors de ses entretiens avec le premier ministre Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vucic, a indiqué la Maison Blanche vendredi.

La crise politique qui a dégénéré en violence dans le nord du Kosovo s'est intensifiée depuis que des maires d'origine albanaise ont pris leurs fonctions dans la région à majorité serbe, ce qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à réprimander Pristina. La population serbe majoritaire avait boycotté les élections d'avril, permettant aux Albanais de souche d'être élus.

Jeudi, le principal conseiller adjoint à la sécurité nationale de Joe Biden, Jon Finer, s'est entretenu avec M. Kurti et a demandé au Kosovo "de permettre aux maires nouvellement élus d'exercer leurs fonctions dans d'autres lieux et de retirer les forces de police des bâtiments municipaux", a indiqué la Maison-Blanche.

Il s'est également félicité de la volonté de M. Kurti de travailler à la mise en place des conditions nécessaires à la tenue de nouvelles élections.

Le conseiller de M. Biden s'est entretenu avec M. Vucic vendredi et a insisté pour que la Serbie " retire ses forces armées stationnées près de la frontière et abaisse leur niveau de préparation, et pour qu'elle exhorte les manifestants à rester pacifiques dans le nord du Kosovo ", selon le résumé de l'appel des États-Unis.

Lors de ces deux appels, la Maison Blanche a indiqué que M. Finer avait exprimé son inquiétude quant à la situation et avait incité toutes les parties à réduire le conflit. Washington attend également des deux parties qu'elles reprennent le dialogue avec l'Union européenne et qu'elles "mettent pleinement en œuvre l'accord de normalisation" conclu au début de l'année.

Les violences de lundi ont fait 30 blessés parmi les soldats de la paix et 52 parmi les Serbes qui protestaient contre l'installation de maires d'origine albanaise. Ces violences ont incité l'OTAN à annoncer qu'elle enverrait des troupes supplémentaires, en plus des 700 déjà en route pour le pays balkanique, afin de renforcer sa mission de 4 000 hommes.

Les présidents de la Serbie et du Kosovo ont insisté jeudi sur leur volonté de désamorcer la crise, mais n'ont guère montré de signes de recul par rapport à leurs positions opposées.