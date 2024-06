Le président élu de l'Indonésie, Prabowo Subianto, n'a pas l'intention de porter la dette publique du pays à 50 % du produit intérieur brut (PIB), a déclaré samedi un de ses principaux collaborateurs, démentant ainsi une information qui avait frappé les marchés monétaires et obligataires du pays.

Thomas Djiwandono, qui dirige les discussions fiscales entre l'équipe économique de Prabowo et le ministère des finances du gouvernement sortant, a déclaré à Reuters que Prabowo n'avait fixé aucun objectif en matière de niveau d'endettement et qu'il respecterait les limites légales en matière de mesures fiscales.

La rupiah a chuté de 0,9 % et les rendements obligataires ont bondi vendredi, en partie à cause des préoccupations budgétaires, après que Bloomberg News a rapporté que Prabowo voulait augmenter régulièrement le ratio dette/PIB de l'Indonésie à 50 % au cours de son mandat de cinq ans, contre moins de 40 % aujourd'hui.

"Nous ne parlons pas du tout d'un objectif de ratio dette/PIB. Il ne s'agit pas d'un plan politique officiel", a déclaré Thomas, le neveu du futur président.

Prabowo, qui prendra ses fonctions en octobre, a déclaré le mois dernier que l'Indonésie devrait "être plus audacieuse" en s'endettant pour financer des programmes de développement et atteindre son objectif de croissance économique de 8 % pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, mais il s'est également engagé à plusieurs reprises à respecter les limites du déficit budgétaire.

"Il est important de noter que c'est la raison pour laquelle Prabowo et son équipe officielle parlent de prudence budgétaire, parce que c'est dans le cadre de ces principes", a déclaré M. Thomas. "Tout ce qui concerne les niveaux d'endettement ou le dépassement du déficit n'est que du bruit.

Les agences de notation et les investisseurs ont surveillé de près la politique budgétaire de Prabowo, craignant que les programmes coûteux qu'il a promis avant sa victoire écrasante aux élections de février ne fassent dérailler le bilan de l'Indonésie en matière de prudence budgétaire.

Les discussions entre l'équipe de Prabowo et le ministre des finances Sri Mulyani Indrawati se sont concentrées sur l'augmentation des recettes, la révision des dépenses et la création d'un espace budgétaire pour des programmes tels que la distribution de repas gratuits aux enfants, dans les limites légales des finances publiques, a déclaré M. Thomas, ajoutant que le déficit de 2025 resterait inférieur à 3 % du PIB.

À la suite de la crise financière asiatique des années 1990, l'Indonésie a imposé que le déficit budgétaire annuel ne dépasse pas 3 % du PIB et que la dette soit plafonnée à 60 %. Cette mesure a permis à l'Indonésie de se forger une solide réputation en matière de gestion budgétaire et d'obtenir des agences de notation de la qualité de l'investissement.

Alors que le taux d'endettement a augmenté sous le gouvernement du président Joko Widodo, notamment en raison des dépenses importantes engagées pendant la pandémie de COVID-19, Sri Mulyani s'efforce de le faire baisser en réduisant les déficits annuels. L'année dernière, le déficit budgétaire s'élevait à 1,65 % du PIB, le plus faible depuis 12 ans. (Reportage de Gayatri Suroyo ; Rédaction de William Mallard)