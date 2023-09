La Chine dispose d'une marge de manœuvre limitée pour un nouvel assouplissement de la politique monétaire et devrait poursuivre des réformes structurelles telles que l'encouragement des entrepreneurs plutôt que de compter sur les politiques macroéconomiques pour relancer la croissance, a déclaré dimanche un conseiller de la banque centrale.

Liu Shijin, membre du comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBOC), a déclaré lors d'un forum financier à Shanghai que la marge de manœuvre de Pékin en matière d'assouplissement de la politique monétaire était limitée par l'élargissement des écarts de taux d'intérêt avec les États-Unis.

Sur le plan budgétaire, les gouvernements chinois à différents niveaux sont sous pression, a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle Bund Summit.

"Si la Chine continue à se concentrer sur les politiques macroéconomiques dans ses efforts pour stabiliser la croissance, il y aura de plus en plus d'effets secondaires", a déclaré M. Liu, vice-président du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État.

"Plus important encore, nous manquerons à nouveau l'occasion de procéder à des réformes structurelles.

La reprise post-COVID de la Chine s'est essoufflée en raison de la faiblesse de la consommation, de la chute des exportations et de l'aggravation de la crise de la dette immobilière, et l'économie se débat en dépit d'une série de mesures monétaires et fiscales visant à rétablir la confiance.

M. Liu a proposé dimanche une nouvelle série de réformes structurelles qui pourraient aider l'économie dans l'immédiat, tout en insufflant une dynamique de croissance à long terme.

Il s'agit notamment de réformes de la demande visant à permettre aux travailleurs migrants d'accéder aux services publics dont bénéficient les citadins, ainsi que de réformes de l'offre destinées à stimuler l'esprit d'entreprise dans les secteurs émergents.

Le principal organe de planification économique de la Chine a annoncé ce mois-ci qu'il allait créer un nouveau département pour aider les entreprises privées, alors que Pékin cherche à rétablir la confiance des investisseurs, mise à mal par les mesures de répression prises par le gouvernement dans des secteurs allant de l'internet aux cours particuliers.

M. Liu a déclaré dimanche que la Chine devrait reconnaître plus clairement le statut des entreprises privées, tant sur le plan idéologique que politique. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Jamie Freed)