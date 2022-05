Un conseiller en procurations exhorte les actionnaires d'Exxon à voter pour l'éviction du PDG.

PIRC, une société de procuration qui fait des recommandations aux actionnaires, a également suggéré un vote négatif sur la réélection d'Alexander Karsner, l'un des administrateurs proposés par le fonds spéculatif activiste Engine No. 1 l'année dernière.

Elle a également exhorté les actionnaires à voter contre le plan de rémunération des cadres de la société lors de la réunion de mercredi.

Les programmes de rémunération et d'avantages sociaux d'Exxon sont conçus pour soutenir les principes fondamentaux et les stratégies commerciales de la société et sont compétitifs sur le marché pour tous les employés, a déclaré la société dans une réponse écrite.