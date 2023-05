Un consortium comprenant Elliott Investment Management, Patient Square Capital et Veritas Capital est sur le point de conclure un accord pour acquérir Syneos Health Inc, un fournisseur de recherche clinique pour les développeurs de médicaments avec une valeur de marché de 4 milliards de dollars, ont déclaré des personnes familières avec le sujet.

Le prix payé par le consortium pour Syneos n'a pas pu être révélé, mais les actions de la société ont augmenté de plus de 20 % depuis que Reuters a rapporté pour la première fois, le 27 février, que Syneos étudiait la possibilité d'une vente.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Syneos, Elliott et Veritas n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Patient Square s'est refusé à tout commentaire.

Bloomberg News a d'abord rapporté la nouvelle des discussions du consortium d'investissement avec Syneos. Les actions de Syneos ont augmenté d'environ 19 % après la clôture du marché.

Basée à Morrisville, en Caroline du Nord, Syneos aide les sociétés pharmaceutiques à réaliser des essais cliniques et à commercialiser leurs médicaments.

Syneos, qui a une dette de près de 3 milliards de dollars, a été créée en 2017 par l'acquisition d'inVentiv Health Inc par INC Research Holdings Inc pour 7,4 milliards de dollars, y compris la dette.

INC Research a changé de nom pour devenir Syneos en 2018. L'opération a porté l'entreprise en lui donnant de l'envergure et en élargissant ses propositions d'externalisation du développement et de la commercialisation de médicaments.

Syneos a déclaré un carnet de commandes total de 6,8 milliards de dollars à la fin de 2022, en baisse par rapport aux 7,5 milliards de dollars à la fin de 2021.

On assiste à une vague de consolidation parmi les organismes de recherche sous contrat qui cherchent à réduire les coûts, à accumuler davantage de données sur les essais cliniques et à gagner des clients.

Dernièrement, Thermo Fisher Scientific Inc a acquis PPD Inc pour 17,4 milliards de dollars et Icon Plc a racheté PRA Health Sciences Inc pour 12 milliards de dollars.