Un consortium rachète Mediclinic, une entreprise hospitalière d'Afrique du Sud, pour 4,49 milliards de dollars.

L'offre, qui était la quatrième du consortium après que les précédentes aient été rejetées par le conseil d'administration de Mediclinic, valorise la société à 6,1 milliards de livres (7,41 milliards de dollars), ont déclaré Remgro et Mediclinic dans un communiqué commun.

Mediclinic est le troisième plus grand opérateur d'hôpitaux en Afrique du Sud et Remgro, le magnat milliardaire Johann Rupert, possède déjà jusqu'à 45 % de la société.

Remgro, une société d'investissement dont les activités s'étendent aux services financiers, aux produits de consommation, aux infrastructures et aux soins de santé, avait subi la pression des investisseurs et des actionnaires pour dégager de la valeur et simplifier la structure du groupe.

Son projet de rachat de Mediclinic s'inscrit dans le cadre de ces efforts.

Mediclinic a pesé sur les bénéfices de Remgro, car la chaîne d'hôpitaux a été touchée par la pandémie COVID-19 et les revenus des opérations chirurgicales et autres procédures ont chuté.

Cependant, elle a largement repris ses activités normales et les analystes avaient déclaré que le moment était venu pour Remgro de dégager une valeur dans la société qui pourrait profiter aux actionnaires.

Les actionnaires de Mediclinic recevront 504 pence en espèces pour chaque action de Mediclinic, soit une prime de 23 % par rapport à la veille de l'offre finale proposée début juin, ont déclaré les sociétés.

Mediclinic a également des activités en Suisse et au Moyen-Orient et est cotée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Si l'offre est approuvée par les actionnaires, Mediclinic sera retirée de la cote et détenue en tant que société privée par le consortium, ont-elles déclaré.

(1 $ = 0,8235 livre)