Un consortium financé par l'Union européenne a annoncé jeudi qu'il mettait au point des capteurs pour aider les satellites à naviguer avec précision et permettre aux drones de voler plus loin et plus longtemps.

Le projet INPHOMIR prévoit de créer deux nouveaux capteurs à très faible consommation d'énergie, un gyroscope optique et un capteur lidar spécialisé, afin de rendre les missions spatiales plus efficaces et plus abordables.

Le projet coûte environ 5 millions d'euros (5,38 millions de dollars) et est financé par Horizon Europe, un programme de financement de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les capteurs de navigation par satellite peuvent éprouver des difficultés dans des conditions difficiles telles que la faible visibilité, le brouillard et la poussière. Des erreurs de mesure, même minimes, peuvent entraîner des anomalies majeures de trajectoire et de positionnement, qui peuvent coûter des millions de dollars aux opérateurs.

Le projet INPHOMIR construit ses capteurs sur du phosphure d'indium, un matériau dont il est prouvé qu'il améliore l'efficacité et réduit le poids et la taille des circuits intégrés photoniques, des micropuces qui utilisent la lumière pour transmettre et traiter des informations.

Selon le consortium, cette technologie pourrait également contribuer à alimenter les capteurs utilisés dans les drones et les voitures à conduite autonome.

CITATION CLÉ

"Les technologies de détection avancées que nous développons permettront, nous l'espérons, d'accroître la précision du positionnement par satellite, d'améliorer la navigation pour les missions interplanétaires et de garantir le succès de l'exploration spatiale", a déclaré Daniele Palaferri, coordinateur du projet INPHOMIR.

CONTEXTE

La demande croissante de services de communication par satellite, de navigation et de collecte de données et d'images a entraîné une explosion du nombre de satellites opérationnels dans l'espace, ce qui rend la navigation plus difficile.

Les débris tels que les étages supérieurs usés des fusées, les satellites endommagés et d'autres objets constituent également une menace pour les satellites qui tentent de rester en orbite. (1 $ = 0,9290 euros) (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore)