Un couple de Français manque à l'appel après des vacances en Iran, selon une source

PARIS (Reuters) - Une Française et son mari manquent à l'appel après des vacances en Iran, a déclaré un responsable du syndicat de l'éducation nationale pour lequel elle travaille, jeudi, au lendemain de l'annonce par le ministère iranien des Renseignements de l'arrestation de deux Européens accusés d'avoir cherché à "déstabiliser" le pays.

Christophe Lalande, secrétaire fédéral de la FNEC FP-FO (Fédération Nationale de l'Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle-Force Ouvrière), a précisé à Reuters n'avoir aucune nouvelle de la salariée du syndicat, qui devait rentrer en France en début de semaine.

"On n'a pas de certitude absolue, mais une présomption très forte (qu'elle) a été arrêtée en Iran où elle faisait un voyage touristique à titre privé pendant les vacances de Pâques", a-t-il déclaré. "On n'a plus de nouvelles de notre camarade."

Le ministère iranien des Renseignements n'a pas précisé la nationalité des deux "enseignants européens" qui ont été arrêtés pour avoir, selon un communiqué cité mercredi par les agences de presse officielles iraniennes, cherché à "provoquer le chaos et le désordre social dans le but de déstabiliser" l'Iran.

"Les touristes arrêtés sont de nationalité française", a déclaré jeudi un diplomate en poste au Proche-Orient.

Le ministère français des Affaires étrangères n'était pas en mesure de confirmer jeudi matin l'arrestation de deux de ses ressortissants en Iran, au moment où les négociations en vue d'une relance de l'accord sur le nucléaire iranien semblent au point mort.

Un autre Français, Benjamin Brière, a été condamné en début d'année à huit ans et huit mois de prison pour "espionnage", pour avoir pris en mai 2020 des photos de "zones interdites" avec un drone pendant ce qu'il a toujours présenté comme un voyage touristique dans le nord du pays.

