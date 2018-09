Un cyclone méditerranéen balaie la Grèce

ATHENES, 29 septembre (Reuters) - Un cyclone a balayé samedi la Grèce, accompagné de tornades et de pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines dans plusieurs parties du pays.

Les bateaux étaient restés à quai en prévision de ce "medicane" (Mediterranean Hurricane), nom donné aux cyclones d'automne en Méditerranée.

Les rafales de vent ont fait voler des conteneurs poubelles dans les rues d'Athènes et déclenché coupures de courant et chutes d'arbres à travers le pays.

La tempête a principalement affecté le Péloponnèse. La télévision a diffusé les images de rues inondées dans la région de Corinthe, à l'entrée de la péninsule, et d'ondes de tempête s'abattant sur des villes côtières.

"Le Péloponnèse tient bon en dépit de l'impact et des effets secondaires de ce phénomène météorologique extrême", a déclaré le gouverneur régional Petros Tatoulis, ajoutant que des maisons, des champs et des bâtiments publics avaient été endommagés.

A l'approche du cyclone, les températures ont perdu jusqu'à dix degrés Celsius cette semaine et les vents ont soufflé à 100 km/h dans certaines zones.

La protection civile a invité les municipalités à rester en alerte et la population à prendre le maximum de précautions.

Les autorités s'inquiètent d'une possible intensification du phénomène et du risque de coulées de boue et de crues dans la région d'Athènes, déjà lourdement frappée par des incendies en août et par des inondations l'an dernier. (Renee Maltezou Jean-Stéphane Brosse pour le service français)