par Ruma Paul

DACCA, 14 mai (Reuters) - Un puissant cyclone s'approchait dimanche des côtes du Bangladesh et de la Birmanie, obligeant des centaines de milliers de personnes à évacuer certaines régions.

Le cyclone Mocha, accompagné de vents pouvant atteindre 210 km/h, pourrait provoquer une surélévation du niveau de la mer de 4 mètres, ce qui affecterait plus de 2 millions de personnes.

"Notre priorité est de sauver des vies", a déclaré un responsable des services de secours bangladais, où près de 300.000 personnes ont été évacuées avant que le cyclone ne touche terre.

Les travailleurs humanitaires s'inquiètent des risques encourus par les réfugiés Rohingya se trouvant dans le camp de Cox's Bazar, au Bangladesh, proche de la trajectoire du cyclone.

"Les personnes à risque sont en train d'être transférées vers des abris sûrs et nous préparons des kits d'urgence", a déclaré Farah Kabir qui travaille pour ActionAid Bangladesh.

Au moins 100.000 habitants de l'Etat de Rakhine, en Birmanie, ont été évacués vers des régions plus sûres depuis la semaine dernière, ont annoncé une milice locale et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). (Reportage Ruma Paul à Dacca et Reuters, rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)