Un cyclone s'approche de l'Inde et du Pakistan - ce qu'il faut savoir

Un puissant cyclone, baptisé Biparjoy, se rapproche de l'Inde et du Pakistan. Voici les principales informations concernant son arrivée sur terre et les mesures préventives prises par les deux pays pour minimiser les dommages qu'il pourrait causer aux personnes et aux biens.

ACCROCHAGE La "très forte tempête cyclonique" qui se développe au nord-est de la mer d'Arabie devrait toucher terre entre Mandvi, dans l'État indien du Gujarat (ouest), et Karachi, dans le sud du Pakistan, d'ici jeudi soir. VITESSE DU VENT Le cyclone devrait avoir des vents soutenus d'une vitesse maximale de 115-125 km (71-78 miles) par heure, avec des rafales pouvant atteindre 140 km (87 miles) par heure. SITUATION ACTUELLE Selon le bureau météorologique indien, la tempête se trouvait jeudi matin à environ 180 km à l'ouest-sud-ouest du port de Jakhau (Gujarat) et à 270 km au sud-sud-ouest de Karachi. MORTS Jusqu'à présent, sept personnes sont mortes en Inde à la suite d'accidents dus aux conditions météorologiques extrêmes provoquées par le cyclone, notamment une mer agitée et l'effondrement de murs. EVACUATION En Inde : Environ 75 000 personnes ont été évacuées des communautés côtières vulnérables du Gujarat. Pakistan : Environ 62 000 personnes ont été évacuées des zones à haut risque jusqu'à mercredi soir. AUTRES MESURES D'ATTÉNUATION DES CATASTROPHES Inde : La pêche a été suspendue dans le Gujarat et les pêcheurs en mer ont été rappelés. Les écoles de l'État ont été fermées. Les activités de la plupart des plateformes pétrolières et des ports ont été suspendues. Au total, 67 trains ont été annulés. Les plages de l'État ont été interdites à la population. Au total, 30 équipes des forces d'intervention en cas de catastrophe ont été déployées au niveau national et au niveau de l'État. Pakistan : Les navires et les bateaux ont été déplacés de certaines zones de la côte du pays. Les hôpitaux ont été mis en état d'alerte. Les auditoriums des écoles et d'autres bâtiments gouvernementaux ont été transformés en camps de secours pour abriter les personnes déplacées. Des mesures d'urgence sont prises dans la ville portuaire de Karachi, qui devrait être frappée par les vents et la pluie.