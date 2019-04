Un début d'exercice 2019 dynamique pour Sartorius Stedim Biotech

Regulatory News:

Sartorius Stedim Biotech (SSB) (Paris:DIM), fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique, enregistré une solide croissance à deux chiffres en termes de prises de commandes, de résultat et de chiffre d’affaires au cours du premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires a bondi de 19,3 % pour atteindre 342,9 millions d’euros (déclaré : +22,0 %) face à des résultats relativement modérés lors du premier trimestre de l’exercice précédent, tandis que les prises de commandes ont enregistré une forte hausse de 18,7 % à 381,3 millions d’euros (déclaré : +21,5 %). L’EBITDA courant1) a connu une progression supérieure au chiffre d’affaires (32,5 %), à 98,1 millions d’euros. La marge correspondante s’est établie à 28,6 % (1er trimestre 2018 : 26,3 %), croissance dont un peu plus que 0,5 point de pourcentage résulte comme prévu des modifications des règles comptables2). Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle3) du groupe a bondi de 32,9 % pour atteindre 62,6 millions d’euros, soit un résultat net par action de 0,68 euro contre 0,51 euro l’année dernière.

« Nous avions tablé sur un bon début d’année et sommes d’autant plus satisfaits de ces résultats très positifs », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d’administration. « La croissance a été alimentée par une forte demande dans toutes les régions et sur l’ensemble du portefeuille. Compte tenu des chiffres supérieurs des autres trimestres de l’exercice précédent et d’un effet de dilution croissant lié au changement de structure de nos activités de milieux de culture cellulaire, nous prévoyons des taux de croissance normalisés pour le reste de l’année. Nous confirmons donc nos projections pour tout l’exercice 2019. »

D’un point de vue géographique, la région Amériques a connu la plus forte croissance du chiffre d’affaires, en hausse de 26,7 % à 124,8 millions d’euros. La zone Asie|Pacifique a renoué avec une nette croissance de 16,9 %, atteignant 77,5 millions d’euros, tandis que la région EMEA a enregistré un chiffre d’affaires de 140,6 millions d’euros, soit une augmentation de 14,8 %. (Toutes les variations sont à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

La situation financière du groupe demeure à un niveau très satisfaisant. Soutenus par les solides résultats enregistrés, les capitaux propres de Sartorius Stedim Biotech sont passés de 1 044,9 millions d’euros fin 2018 à 1 055,7 millions d’euros au 31 mars 2019. Le ratio de capitaux propres a légèrement diminué et atteint 63,6 % (31 décembre 2018 : 66,5 %) principalement en raison des modifications des normes comptables2). Le ratio endettement net / EBITDA courant (0,3) s’est avéré inférieur à celui de l’exercice précédent (0,4). Le ratio dépenses d’investissement / chiffre d’affaires s’est établi à 9,4 % (31 mars 2018 : 9,2 %)4).

Perspectives positives pour 2019

Compte tenu des résultats du premier trimestre 2019, Sartorius Stedim Biotech confirme ses projections pour l’exercice en cours. Le chiffre d’affaires consolidé devrait augmenter de 7 % à 11 %, évolution résultant du contrat de vente modifié avec le groupe Lonza pour les milieux de culture cellulaire. Sans ces changements, la croissance du chiffre d’affaires accuserait probablement une hausse d’environ 3 points de pourcentage.

En matière de rentabilité, la direction anticipe une augmentation de la marge d’EBITDA courant de l’entreprise à hauteur d’un peu plus d’un point de pourcentage par rapport à l’année dernière (28,2%). Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter des modifications des normes comptables IFRS2). Le ratio dépenses d’investissement / chiffre d’affaires est estimé à près de 11 %, soit une baisse par rapport à l’exercice précédent (14,6 %)4).

Tous les chiffres prévisionnels sont donnés à taux de change constant. En dépit des contre-mesures déjà prises, une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir un certain impact sur notre chaîne d’approvisionnement. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l’heure actuelle.

1) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents 2) La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Ceci se traduit par un bilan légèrement gonflé et donc par un ratio de capitaux propres un peu inférieur. Cela implique en outre l’inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi, entre autres, un EBITDA légèrement supérieur. Cependant, aucun changement matériel n’est engendré en termes de résultat net courant et de résultat net par action du groupe. 3) Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés 4) Dès 2019, les dépenses d’investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d’investissement retraité : 9,7 % pour le 1er trimestre 2018, 14,6 % pour l’exercice 2018

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu’ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président-directeur général et président du Conseil d’administration du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence jeudi 18 avril 2019 à 15 h 30 (heure d’été d’Europe centrale) pour commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire à l’adresse suivante :

http://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6266464&linkSecurityString=2e6e97fe0

Vous pouvez également y participer sans vous inscrire au préalable en composant le numéro +49 (0) 69 566 03 7000.

La présentation sera disponible sur notre site Web le 18 avril 2019 dès 15 h 15 (heure d’été d’Europe centrale) à l’adresse suivante :

https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations/presentations

Images presse

https://www.sartorius.com/en/company/newsroom/downloads-publications

Agenda financier

19 juillet 2019 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2019)

22 octobre 2019 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2019)

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2019 En millions d’euros

sauf indications particulières

Chiffres non audités 1er

trimestre

2019 1er

trimestre

2018 ∆ en %

déclaré ∆ en % cc1) Chiffre d’affaires 342,9 281,1 22,0 19,3 EMEA2) 140,6 122,5 14,8 14,8 Les Amériques2) 124,8 93,8 33,0 26,7 Asie | Pacifique2) 77,5 64,8 19,6 16,9 Prises de commandes3) 381,3 313,8 21,5 18,7 EBITDA courant4) 98,1 74,0 32,5 Marge d’EBITDA courant4) en % 28,6 26,3 Résultat net courant5) 62,6 47,1 32,9 Résultat net courant5) par action en € 0,68 0,51 32,9

1) cc = à taux de change constant 2) Selon la localisation des clients 3) Toutes commandes de clients traitées conformément à la loi au cours de l’exercice considéré 4) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents 5) Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

Rapprochement En millions d’euros 3 mois

2019 3 mois

2018 EBIT (résultat opérationnel) 80,1 57,6 Éléments non récurrents 2,6 3,6 Dépreciation | amortissement 15,4 12,8 EBITDA courant 98,1 74,0

En millions d’euros 3 mois

2019 3 mois

2018 EBIT (résultat opérationnel) 80,1 57,6 Eléments non-récurrents 2,6 3,6 Amortissement | IFRS 3 3,4 4,2 Résultat financier normalisé1) -1,0 -1,1 Charge d'impôt normalisé (2019 : 26%, 2018 : 26%)2) -22,1 -16,7 Résultat net courant 63,0 47,5 Participations ne donnant pas le contrôle -0,4 -0,5 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 62,6 47,1 Résultat net courant par action en € 0,68 0,51

1) Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises 2) Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de solutions intégrées, l’entreprise aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d’affaires de 1 212,2 millions d’euros sur l’exercice 2018 et emploie actuellement environ 5 800 personnes.

