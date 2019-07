Un début de semaine sous le signe de la prudence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés actions européens ont clôturé la séance proches de l’équilibre. A l’orée d’une semaine riche en résultats d’entreprises et en attendant la stratégie de la BCE et de la Fed, les investisseurs ont privilégié la prudence. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,26% à 5 567,02 points et l’EuroStoxx 50 a pris 0,20% à 3 487,16 points. A l’approche de la mi-séance, la tendance est similaire à Wall Street, avec un Dow Jones qui perd 0,13% et un Nasdaq Composite qui gagne 0,46%.La Fed reste au centre des interrogations. Les investisseurs doutent que la banque centrale décide, le 31 juillet, de baisser ses taux de 50 points de base, le consensus tablant désormais sur un repli de 25 points de base.Mais avant cela, ils prendront connaissance de la décision monétaire de la Banque centrale européenne, ce jeudi. Aucune décision majeure n'est attendue. Toutefois, Mario Draghi pourrait préparer le terrain à des mesures d'assouplissement.La semaine sera également marquée par une avalanche de résultats d'entreprises.En attendant, à Paris ce jour, Maurel & Prom (+3,52%) a confirmé son intérêt pour l'Amérique latine. Le groupe pétrolier a proposé une offre de rachat de 257 millions de dollars sur le Britannique Amerisur Resources. Ce dernier, qui a pour le moment refusé, s'est dit toutefois prêt à discuter une meilleure offre.La séance a également été fructueuse pour Casino, qui a gagné 1,26% après avoir annoncé la cession de sa filiale Vindémia, spécialiste de la distribution dans l'Océan indien, pour un montant de 219 millions d'euros.A l'inverse, TF1 (-4,66%) a été pénalisé par une note de Morgan Stanley, qui tout en réitérant son opion Sous-pondérer, a abaissé son objectif de cours.