Un décret de Biden pour financer l'industrie américaine de la biofabrication

Le décret permet au gouvernement fédéral de diriger des fonds vers l'utilisation de microbes et d'autres ressources d'origine biologique pour fabriquer de nouveaux aliments, engrais et semences, ainsi que pour rendre les opérations minières plus efficaces, ont déclaré les responsables de l'administration.

Ils n'ont pas donné de précisions sur le montant des fonds disponibles, leur provenance ou leur affectation. De plus amples détails sont attendus lors d'un sommet de la Maison Blanche sur le sujet mercredi.

Le gouvernement fédéral américain est déjà une source de fonds pour la recherche et le développement (R&D) en biotechnologie par le biais du National Institute of Health, du ministère américain de l'Agriculture et d'autres agences. Le financement global des États-Unis pour la R&D a chuté en pourcentage du produit intérieur brut depuis un pic dans les années 1950, une tendance que M. Biden s'est engagé à inverser.

Les applications potentielles vont des carburants biodiesel fabriqués par Renewable Energy Group aux vaccins COVID fabriqués par Pfizer-BioNTech ou aux semences génétiquement modifiées fabriquées par Corteva Inc.

"D'autres pays, y compris et surtout la Chine, investissent agressivement dans ce secteur, ce qui pose des risques pour le leadership et la compétitivité des États-Unis", a déclaré un responsable de l'administration qui a refusé d'être nommé, en prévision des mesures prises par M. Biden.

M. Biden discutera de l'ordre à Boston lundi, alors qu'il parlera du "Cancer Moonshot", un effort pour stimuler la recherche, créer de nouveaux traitements et réduire le taux de mortalité de cette maladie.

La biofabrication a été utilisée pour générer des traitements contre le cancer, notamment ceux dérivés de plantes ou utilisant des cellules immunitaires réorganisées.

M. Biden nommera également le Dr Renee Wegrzyn, conseillère scientifique de longue date et qui a récemment travaillé pour la société de biotechnologie Ginkgo Bioworks Holdings Inc, au poste de premier directeur de l'Advanced Research Projects Agency for Health, un groupe de recherche biomédicale géré par le gouvernement américain.

"Aujourd'hui, nous disposons d'un grand nombre des éléments de base nécessaires pour faire des progrès significatifs dans le traitement du cancer, mais nous devons nous rassembler pour tenir cette promesse", a déclaré un autre responsable de l'administration.

Le fils de M. Biden, Beau, est décédé d'un cancer du cerveau en 2015 à l'âge de 46 ans, ce qui, selon le président, contribue à alimenter sa passion pour le projet.