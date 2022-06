Un défenseur des indigènes brésiliens, mis sur la touche par Bolsonaro, a donné la vie à des tribus "abandonnées".

Les patrouilleurs autochtones organisés par Pereira, anciennement haut fonctionnaire de l'agence des affaires autochtones Funai, étaient toujours à la recherche de signes des hommes disparus sur un affluent de l'Amazone qui traverse leur réserve.

Mais l'assemblée n'avait guère de doute sur leur sort.

"Bruno est mort comme notre bouclier, en nous protégeant nous et notre territoire", a déclaré Manoel Chorimpa, un membre de la tribu Marubo et organisateur de l'Union des peuples indigènes de la vallée de Javari (UNIVAJA), en s'adressant à la salle bondée de visages percés et peints, de coiffes à plumes et de guerriers serrant des lances.

Trois jours plus tard, un pêcheur qui avait affronté les patrouilles indigènes a avoué avoir tué Pereira et Phillips.

Le choc de leur sort a fait écho dans tout le Brésil et dans le monde entier, soulignant la refonte de l'agence indigène Funai sous le président Jair Bolsonaro, ainsi qu'une marée montante de violence et d'incursions criminelles sur les terres indigènes.

"Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas agi avant ce qui est arrivé à notre frère Bruno et au journaliste ?" a demandé avec colère le chef Arabonah Kanamari à l'assemblée d'Univaja.

"Maintenant, c'est à nous de faire la police sur notre propre territoire. La Funai nous a pratiquement abandonnés", a-t-il déclaré.

Le bureau de Bolsonaro n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais il a clairement exprimé son mépris pour la Funai et sa mission. Critiquant les protections constitutionnelles pour les terres indigènes comme un obstacle au développement, il est arrivé au pouvoir en 2019 en jurant de "prendre une faux au cou" de l'agence.

Les dossiers publics reflètent son approche, le personnel et le budget de la Funai ayant été réduits depuis son arrivée au pouvoir. La nouvelle direction a centralisé et ralenti l'approbation des opérations, ce qui rend plus difficile de répondre rapidement aux rapports d'exploitation forestière, minière et de braconnage illégaux, selon Indigenistas Associados, un groupe de défense à but non lucratif composé d'employés actuels et anciens de l'agence.

La Funai n'a pas répondu aux questions concernant les nouvelles politiques ou les rapports croissants d'attaques sur les réserves indigènes.

La violence contre les Brésiliens indigènes et les incursions illégales sur leurs terres ont à peu près doublé au cours des deux premières années du gouvernement de Bolsonaro par rapport aux deux années précédentes, selon le Conseil missionnaire des peuples indigènes (CIMI).

Les meurtres de défenseurs des terres autochtones du Brésil ont bondi à 10 en 2019 et 2020, contre seulement cinq au cours des deux années précédentes combinées, selon le groupe de défense des droits de l'homme Global Witness.

"Depuis qu'il est entré en fonction, le président Bolsonaro a vraiment commencé à soutenir et à protéger quiconque envahit le territoire indigène, qu'il s'agisse de bûcherons, de pêcheurs ou de mineurs, qui se sentent désormais protégés par l'État", a déclaré Sydney Possuelo, principal expert brésilien des tribus isolées et ancien président de la Funai.

UNE CARRIÈRE ÉCOURTÉE

Pereira a commencé à travailler pour la Funai en 2010 dans la vallée de Javari, une zone plus grande que l'Autriche qui abrite la plus forte concentration de tribus indigènes non contactées au monde.

Ses amis et collègues indigènes ont déclaré qu'il était tombé amoureux de la région et de ses habitants au cours des huit années qu'il y a passées.

Des vidéos datant de 2013 montrent Pereira dans un maquillage délavé marchant pieds nus dans la jungle avec des membres d'une tribu locale. Le chef indigène Kora Kanamari a déclaré que Pereira avait pris l'ayahuasca, une boisson psychoactive sacrée, lors de rituels avec la tribu Kanamari.

En 2018, Pereira a déménagé à Brasilia pour devenir le chef des opérations de la Funai au service des tribus isolées et récemment contactées, mais son travail s'est rapidement heurté au gouvernement entrant de Bolsonaro.

Au début de l'année 2019, Bolsonaro a publiquement réprimandé les responsables de l'application des lois environnementales pour avoir détruit des équipements saisis auprès de mineurs et de bûcherons illégaux.

En septembre de la même année, Pereira a travaillé avec la police fédérale sur une opération qui a détruit 60 bateaux utilisés par des mineurs illégaux dans la vallée de Javari et les régions voisines.

Alexandre Saraiva, alors chef de la police fédérale dans l'État d'Amazonas, a déclaré à Reuters que d'autres responsables de la Funai avaient résisté à l'opération jusqu'à ce que Pereira obtienne le soutien des procureurs fédéraux, qui ont forcé la main à l'agence.

Dans les trois semaines qui ont suivi, la Funai a démis Pereira de ses fonctions, lui ôtant son autorité et mettant sa carrière en péril.

La Funai n'a fait aucun commentaire sur l'opération ni sur la raison de la rétrogradation de Pereira.

"Bruno était triste", a déclaré Beto Marubo, représentant d'Univaja à Brasilia. "Il avait l'impression d'être persécuté par sa propre institution".

À l'époque, Marubo a déclaré qu'Univaja avait du mal à obtenir l'aide de la police et des agences gouvernementales dans la vallée de Javari, sans preuve d'activité criminelle.

Il a demandé de l'aide pour documenter les invasions à son ami Pereira, qui a pris un congé de la Funai en 2020, et l'année dernière, ils ont créé une opération de "vigilance indigène" pour patrouiller dans la réserve.

Pereira a appris aux membres des tribus, dont beaucoup viennent de villages éloignés et ne maîtrisent pas le portugais, à piloter des drones et à utiliser des applications mobiles pour enregistrer les invasions de leurs terres.

Et il a rédigé un rapport de 56 pages, daté de novembre 2021, détaillant les conclusions de la première grande expédition de l'équipe, vu en exclusivité par Reuters.

Les membres de l'équipe ont documenté 67 signes d'activité illégale de la part de chasseurs et de pêcheurs, d'un leurre pour tapir à des pièges pour la tortue de rivière à taches jaunes, ainsi que des œufs et des carapaces grattées.

Ils ont photographié des amarrages de bateaux illégaux et des campements, certains avec des fournitures pour saler le poisson pirarucu géant, dont les écailles et les têtes décapitées ont été laissées sur place.

Les preuves ont été cataloguées et géolocalisées, ainsi que les noms et les détails d'identification des pêcheurs illégaux présumés.

Eliesio Marubo, un avocat d'Univaja, a envoyé le rapport à la Funai et aux procureurs fédéraux. La semaine dernière, après la disparition de Pereira et Phillips, il a déclaré que les procureurs ont ouvert une enquête.

Le travail de l'équipe de vigilance a rapidement attiré l'attention des pêcheurs locaux qui vendent des tonnes de poissons de rivière menacés à travers la frontière voisine avec le Pérou. La pêche illégale, l'exploitation minière et le braconnage dans la région sont souvent financés par des groupes criminels qui blanchissent l'argent d'un trafic de drogue transfrontalier en pleine expansion, selon la police d'État et fédérale.

Pereira recevait des menaces depuis des années, mais il a dit aux organisateurs d'Univaja que le volume augmentait.

En avril, une lettre anonyme est arrivée aux bureaux d'Univaja, le ciblant explicitement, ainsi que Beto Marubo.

"Je sais que Beto l'Indien est contre nous et que Bruno de Funai est celui qui ordonne aux Indiens de saisir nos moteurs et de prendre nos poissons", disait la lettre. "Si vous voulez causer des dommages, vous avez intérêt à être prêt. Vous êtes prévenus."

Univaja n'a pas saisi de moteurs ou de poissons, mais ses rapports peuvent avoir conduit les autorités à effectuer des saisies, a déclaré Eliesio Marubo, qui a partagé les détails de la lettre.

RENCONTRE ARMÉE

Pereira et Phillips observaient le travail des patrouilles autochtones lorsqu'ils ont attiré l'attention d'un pêcheur armé et en colère, ont déclaré à Reuters quatre patrouilleurs qui ont assisté à leurs derniers jours, sous couvert d'anonymat, par crainte de représailles.

Phillips et Pereira ont rencontré pour la première fois une équipe de vigilance le long de la rivière Itacoai le 2 juin, trois jours avant leur disparition. Phillips leur a dit qu'il documentait les efforts des indigènes pour protéger l'Amazonie pour un livre.

Le lendemain, le couple a regardé les patrouilleurs cartographier les ramifications sinueuses de la rivière, montrant comment ils enregistraient les preuves de pêche et de chasse illégales.

Vers 6 heures du matin le 4 juin, l'équipe a vu passer le pêcheur Amarildo da Costa et deux autres hommes dans un bateau se dirigeant vers leur réserve, qui est interdite aux étrangers sans autorisation.

Phillips et Pereira, qui n'avaient pas l'intention d'entrer dans la réserve, sont restés en arrière tandis que l'équipe indigène, portant des cagoules pour protéger leur identité, poursuivait le bateau de Costa.

En les voyant approcher, Costa et ses compagnons se sont arrêtés et ont brandi deux fusils de chasse avec des gestes d'intimidation.

L'équipe de vigilance a battu en retraite et a signalé l'incident à la police, qui n'a pas pris de mesures immédiates.

Peu après, ils sont retournés dans une maison isolée sur la rive du fleuve qui servait de base d'opérations.

Pereira y était assis sur le quai, non masqué et en vue de la rivière, lorsque Costa est passé sur un bateau et l'a repéré avec l'équipe, moins d'une heure après l'affrontement armé.

Malgré les craintes des patrouilleurs pour leur sécurité, Phillips et Pereira sont partis vers l'aube le lendemain en direction de la ville voisine d'Atalaia do Norte, selon les patrouilleurs.

Un rapport de police vu par Reuters indique qu'un témoin en aval a repéré le bateau de Pereira suivi deux minutes plus tard par celui de Costa.

On ne reverra plus jamais Pereira et Phillips vivants.

Arrêté trois jours plus tard pour détention d'armes, Costa a avoué avoir tué et démembré les hommes, selon la police.

Mercredi, il a conduit les enquêteurs à leurs restes.