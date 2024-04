Le principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré mardi qu'il n'approuverait pas un transfert massif d'armes à Israël tant qu'il n'aurait pas plus d'informations sur la manière dont Israël utiliserait ces armes.

"J'attends des garanties", a déclaré Gregory Meeks à CNN. "Je veux être sûr de connaître les types d'armes et de savoir à quoi elles serviront", a-t-il ajouté.

L'agence Reuters a rapporté le 1er avril que l'administration du président Joe Biden réfléchissait à l'opportunité de poursuivre un programme de transfert d'armes de 18 milliards de dollars en faveur d'Israël, qui comprendrait des dizaines d'avions F-15 de Boeing Co.

Cette nouvelle est intervenue alors que M. Biden subissait des pressions de la part de partenaires étrangers, de groupes de défense des droits de l'homme et de certains de ses collègues démocrates au Congrès, qui lui demandaient d'imposer des conditions aux transferts d'armes afin de freiner l'offensive israélienne dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Six mois après le début de la campagne aérienne et terrestre d'Israël à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre, l'enclave palestinienne dévastée est confrontée à la famine et à des maladies généralisées, la quasi-totalité de ses habitants étant désormais sans abri.

La législation américaine exige que le Congrès soit informé des principaux accords de vente de matériel militaire à l'étranger et lui permet de bloquer ces ventes en adoptant une résolution de désapprobation concernant les violations des droits de l'homme ou d'autres préoccupations, bien qu'aucune résolution de ce type n'ait jamais été adoptée et n'ait survécu à un veto présidentiel.

Une procédure d'examen informelle permet aux responsables démocrates et républicains des commissions des affaires étrangères d'examiner ces accords avant leur notification officielle au Congrès, ce qui signifie que chacun d'entre eux peut retarder un accord pendant des mois, voire plus longtemps, en demandant davantage d'informations. M. Meeks est l'un de ces quatre responsables.

M. Meeks a déclaré qu'il y avait eu "assez de bombardements aveugles" lors de la campagne israélienne à Gaza. "Je ne veux pas que le type d'armes dont dispose Israël soit utilisé pour faire plus de morts. Je veux m'assurer que l'aide humanitaire est acheminée. Je ne veux pas que les gens meurent de faim et je veux que le Hamas libère les otages", a déclaré M. Meeks.

M. Meeks a déclaré qu'il déciderait d'approuver ou non le transfert d'armes lorsqu'il disposerait de plus d'informations.

Israël cherche à renforcer sa flotte d'avions de guerre, déjà redoutable, non seulement pour poursuivre sa lutte contre le Hamas, mais aussi pour écarter toute nouvelle menace du groupe armé libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran, qui se trouve à sa frontière nord, ainsi que de l'Iran, son ennemi juré dans la région.