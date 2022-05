Un démocrate de la Chambre des représentants demande des documents sur le plan de véhicules d'USPS

La présidente de la commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants, Carolyn Maloney, a demandé au Postmaster General Louis DeJoy, dans une lettre rendue publique jeudi, de remettre avant le 25 mai des documents sur la façon dont il a décidé d'acquérir 10 019 VE dans le cadre de la commande initiale de 50 000 véhicules d'Oshkosh Corp, d'un montant de 2,98 milliards de dollars. Le panel a approuvé mercredi un projet de loi qui obligerait USPS à effectuer une nouvelle étude environnementale de cette décision.

La lettre demande également l'analyse complète du coût total de possession des véhicules et se demande si les véhicules ont été conçus pour éviter les limites d'émissions.

Maloney se demande si USPS "s'est appuyé sur des hypothèses erronées pour justifier l'achat de camions à essence tout en sous-estimant les économies et les avantages environnementaux des véhicules électriques."

Elle a cité le témoignage d'USPS lors de l'audience du mois dernier, selon lequel si le poids du véhicule était fixé une livre plus bas, il serait confronté à des règles d'émissions strictes.

Les critiques veulent qu'USPS achète davantage de camions de livraison électriques à émission zéro. La Maison Blanche et l'Agence de protection de l'environnement (EPA) ont demandé en vain à l'USPS de reconsidérer l'accord.

Le projet de loi approuvé par la commission mercredi rejetterait l'étude d'impact environnemental d'USPS et l'obligerait à en réaliser une nouvelle.

En mars, USPS a doublé ses achats prévus de véhicules électriques (VE), passant de 5 000 à 10 019 d'ici 2026. DeJoy a déclaré à Reuters dans une interview récente qu'il avait choisi 10 019 itinéraires spécifiques pour les VE.

"Nous avons identifié chaque route", a déclaré M. DeJoy.

USPS prévoit que les nouveaux véhicules commenceront à apparaître sur les itinéraires des transporteurs à la fin de 2023. Ils remplaceront de nombreux véhicules vieux de 30 ans sans airbags ou autres dispositifs de sécurité.

Interrogé sur la lettre de Mme Maloney, USPS a fait référence à sa déclaration de mercredi selon laquelle le projet de loi "aurait potentiellement pour effet de retarder notre programme de remplacement des véhicules d'un an ou plus, et d'en augmenter considérablement le coût".

USPS a déclaré en 2021 qu'elle pourrait acheter jusqu'à 165 000 véhicules à Oshkosh sur 10 ans, mais M. DeJoy a déclaré que USPS envisageait diverses options pour l'achat de véhicules après les 50 000 initiaux.

Le mois dernier, 16 États et d'autres ont intenté un procès visant à bloquer le plan de véhicules d'USPS, arguant qu'il n'était pas conforme aux réglementations environnementales.

L'EPA a déclaré en février que les nouveaux véhicules à essence d'USPS "ne devraient atteindre que 8,6 miles par gallon (mpg), soit à peine mieux que les véhicules de longue durée de plusieurs décennies qui atteignent 8,2 mpg".