Un dénonciateur poursuit Eli Lilly pour des problèmes de fabrication de médicaments

Le plaignant, Amrit Mula, allègue des violations d'une loi de protection des employés et demande des dommages et intérêts non spécifiés. Le ministère américain de la Justice a lancé l'année dernière une enquête criminelle sur des irrégularités de fabrication présumées dans une usine Lilly du New Jersey, suite à un article de Reuters qui détaillait certaines des allégations de Mula.

Une porte-parole de Lilly n'a pas répondu immédiatement aux questions sur la poursuite, ni sur le statut de l'enquête du ministère de la Justice.

"Lilly est profondément engagée dans la fabrication de médicaments de haute qualité pour les patients qui en ont besoin, et la sécurité et la qualité de nos produits sont notre plus haute priorité", a déclaré la société l'année dernière.

Jointe pour un commentaire, Mme Mula a déclaré qu'elle "a fait tous les efforts possibles pour résoudre cette controverse et éviter entièrement le litige, mais malheureusement nous n'y sommes pas parvenus."

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Employée de l'usine du New Jersey à partir de 2004, Mula soutient dans la poursuite qu'elle a fait pression à plusieurs reprises sur les dirigeants du site à partir de 2018 pour qu'ils remédient aux violations de fabrication impliquant plusieurs médicaments biologiques, dont le médicament contre le diabète Trulicity.

"Les dirigeants de Lilly ont répondu en marginalisant, en harcelant et finalement en mettant fin à son poste sous de faux prétextes", indique la poursuite, déposée devant un tribunal fédéral du New Jersey.

En novembre 2019, des inspecteurs de la FDA sont arrivés à l'usine de Branchburg pour une inspection et ont découvert que les données de contrôle de la qualité avaient été supprimées et n'avaient pas fait l'objet d'un audit approprié.

Des documents fédéraux montrent que la FDA a cité les problèmes en 2020 en tant que "Official Action Indicated", ou OAI, qui est sa catégorie de violation la plus grave. La FDA n'a pas pris d'autres mesures publiques et n'a pas répondu à une demande de commentaire.