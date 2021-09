Un départ à la direction générale du groupe Raiffeisen

Zurich (awp) - La direction générale de Raiffeisen enregistre un départ. Kathrin Wehrli, en charge du département des Produits et services de placements, a décidé de quitter ses fonctions avec effet immédiat. Dans le bref communiqué diffusé mercredi, l'établissement st-gallois et 3e groupe bancaire helvétique motive la démission de Mme Wehrli par des raisons privées.

Durant son mandat, entamé au début 2020, Mme Wehrli a notamment lancé et établi un partenariat stratégique avec l'assureur coopératif bernois La Mobilière. La responsable a par ailleurs contribué de manière significative au renforcement des activités de retraite et d'investissement avec le lancement de la gestion d'actifs numérique Rio, l'accent mis sur la durabilité dans la gamme de fonds et l'individualisation des mandats de gestion d'actifs, ajoute Raiffeisen.

La recherche d'un successeur à Kathrin Wehrli doit débuter immédiatement. Dans l'intervalle, Roland Altwegg reprendra la direction du département ad interim.

vj/fr