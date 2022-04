Un dépôt de carburant en feu à Belgorod (Russie), Moscou accuse Kyiv

(Reuters) - Un vaste dépôt de carburant était en feu vendredi dans la ville russe de Belgorod, Moscou évoquant une attaque menée par des hélicoptères ukrainiens, ce qui constituerait une première sur le territoire russe en cinq semaines de conflit.

Les autorités ukrainiennes ont dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer être à l'origine de la série d'explosions qui ont provoqué un gigantesque incendie dans cette ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière, un des principaux centres logistiques de l'armée russe pour ses opérations dans l'est de l'Ukraine.

Des images d'une caméra de vidéosurveillance positionnée à proximité du dépôt de carburant, dont Reuters a pu vérifier la localisation, montrent des éclats lumineux qui pourraient provenir de missiles tirés à basse altitude, suivis par des explosions au sol.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a attribué l'attaque à deux hélicoptères ukrainiens et a ordonné l'évacuation des quartiers avoisinants.

Selon un témoin joint sur place au téléphone, des avions russes ont survolé la zone dans les heures qui ont suivi et de violentes explosions ont été entendues en direction de la frontière. Belgorod est située à environ 80 km au nord de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, soumise à d'intenses bombardements depuis des semaines.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que les autorités russes faisaient tout leur possible pour garantir l'approvisionnement en essence dans la région de Belgorod et estimé qu'une telle attaque ne créait pas des "conditions propices" aux négociations de paix entre Moscou et Kyiv.

Interrogé sur les accusations russes, le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motouzyanik, s'est montré évasif.

"L'Ukraine mène actuellement une opération défensive contre l'agression russe sur le territoire ukrainien, cela ne signifie pas que l'Ukraine est responsable de toutes les catastrophes qui se produisent sur le territoire russe", a-t-il dit.

(Olzhas Auyezov à Almaty, avec Natalia Zinets et Pavel Polityuk à Lviv ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)