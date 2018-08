Un des chefs de l'AfD peu enthousiasmé par les projets de Bannon

BERLIN, 11 août (Reuters) - Alexander Gauland, l'un des dirigeants du mouvement allemand d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), dit douter de l'intérêt des projets que l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon entend développer en Europe dans une interview accordée au groupe de médias allemand Funke Mediengruppe.

"Nous ne sommes pas en Amérique", souligne celui qui codirige l'AfD. "Les intérêts des parti anti-establishment en Europe divergent sensiblement", ajoute-t-il.

L'ancien conseiller de Donald Trump et chantre de "l'alt right" américaine a créé le mois dernier avec un associé une organisation politique basée à Bruxelles dans le but avoué de saper les fondements de l'Union européenne et d'en paralyser le fonctionnement.

Dans l'interview à paraître ce samedi, Alexander Gauland dit ne pas imaginer pouvoir coopérer avec l'Américain. "Monsieur Bannon ne parviendra pas à forger d'alliance pour les élections européenne", dit-il.

Si l'AfD a des contacts étroits avec le FPÖ autrichien, également d'extrême droite, elle n'est par exemple jamais parvenue à travailler avec le Front national français, désormais Rassemblement national, rappelle-t-il. (Andrea Shalal, Nicolas Delame pour le service français)