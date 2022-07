Un destroyer américain navigue près d'îles contestées de la mer de Chine méridionale, la Chine affirme avoir "chassé" le navire.

Les États-Unis mènent régulièrement ce qu'ils appellent des opérations de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, contestant ce qu'ils considèrent comme des restrictions au passage innocent imposées par la Chine et d'autres demandeurs.

La marine américaine a déclaré que l'USS Benfold "a fait valoir les droits et libertés de navigation dans la mer de Chine méridionale près des îles Paracel, conformément au droit international".

"Les revendications maritimes illégales et généralisées en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté des mers, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave, et la liberté d'opportunité économique pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale."

La Chine affirme qu'elle n'entrave pas la liberté de navigation ou de survol, accusant les États-Unis de provoquer délibérément des tensions.

Le Commandement du théâtre sud de l'Armée populaire de libération a déclaré que les actions du navire américain violaient gravement la souveraineté et la sécurité de la Chine en pénétrant illégalement dans les eaux territoriales chinoises autour des Paracels, qui sont également revendiquées par le Vietnam et Taïwan.

"Le commandement du théâtre sud de l'APL a organisé les forces maritimes et aériennes pour suivre, surveiller, avertir et chasser" le navire, a-t-il ajouté, montrant des photos du Benfold prises depuis le pont de la frégate chinoise Xianning.

"Les faits montrent une fois de plus que les États-Unis ne sont rien d'autre qu'un 'créateur de risques pour la sécurité en mer de Chine méridionale' et un 'destructeur de la paix et de la stabilité régionales'."

La Chine a pris le contrôle des îles Paracel au gouvernement sud-vietnamien de l'époque en 1974.

Lundi a marqué le sixième anniversaire d'une décision d'un tribunal international qui a invalidé les vastes revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale, un conduit pour environ 3 000 milliards de dollars de commerce maritime chaque année.

La Chine n'a jamais accepté cette décision.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont tous des revendications concurrentes et se chevauchent souvent.

La Chine a construit des îles artificielles sur certaines de ses possessions en mer de Chine méridionale, y compris des aéroports, suscitant des inquiétudes régionales quant aux intentions de Pékin.