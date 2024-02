Un détective du Nouveau-Mexique a déclaré mercredi que Hannah Gutierrez avait identifié une boîte de munitions et des bandoliers comme étant les siens, renforçant ainsi la théorie de l'accusation selon laquelle l'armurier avait apporté des balles réelles sur le plateau de tournage de "Rust", où un directeur de la photographie a été mortellement touché.

Au cours du procès pour homicide involontaire de Mme Gutierrez, les procureurs ont récemment cherché à comprendre comment six balles réelles - strictement interdites sur les plateaux de cinéma - avaient pu être introduites sur le tournage où Halyna Hutchins a été abattue par l'acteur Alec Baldwin le 21 octobre 2021. Baldwin a plaidé non coupable d'homicide involontaire. Son procès est prévu pour le 10 juillet.

L'inspecteur Alexandra Hancock a déclaré que lors d'un interrogatoire de Gutierrez le 9 novembre 2021, que les jurés ont pu voir, la manipulatrice d'armes a indiqué qu'elle avait apporté sur le plateau une boîte de munitions d'où elle avait tiré une balle réelle et qu'elle avait fourni des bandoliers dans lesquels la police avait trouvé des balles réelles.

"Il y a beaucoup de choses", a déclaré Alexandra Hancock, caporale du bureau des shérifs du comté de Santa Fe, lorsqu'un procureur spécial lui a demandé d'énumérer les "preuves circonstancielles" qu'elle avait trouvées et qui indiquaient que Gutierrez avait apporté les balles réelles.

Hutchins est mort après que Gutierrez a, à son insu, chargé l'une des balles réelles dans un revolver avec lequel Baldwin s'entraînait. L'arme a fait feu lorsque Baldwin l'a pointée sur Hutchins, blessant également le réalisateur Joel Souza

Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Gutierrez, Jason Bowles, a rappelé que sa cliente avait déclaré, lors d'un interrogatoire de police le 21 octobre 2021, que ses munitions provenaient du fournisseur d'accessoires Seth Kenney.

Bowles a demandé à Hancock si elle avait essayé de trouver des factures montrant que Kenney avait fourni des munitions à la précédente production de Gutierrez, "The Old Way". Mme Gutierrez a déclaré qu'elle avait apporté à "Rust" deux boîtes de balles factices et de bandoulières utilisées dans "The Old Way".

Hancock a répondu que ce n'était pas le cas.

Hancock a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve que Kenney avait fourni les balles réelles trouvées sur "Rust". Kenney n'a pas été inculpé et doit témoigner lundi dans le cadre du procès qui durera deux semaines.

Mme Gutierrez a plaidé non coupable d'homicide involontaire et de falsification de preuves. Elle risque jusqu'à trois ans de prison si elle est reconnue coupable des deux chefs d'accusation.