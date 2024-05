WASHINGTON, 24 mai - Un détective privé israélien recherché par les États-Unis pour des allégations de piratage informatique a déjà dit à ses collègues qu'il avait été interrogé par des agents du FBI au sujet de son travail pour la société d'affaires publiques DCI Group à Washington, selon trois personnes au fait de l'affaire. L'intérêt des forces de l'ordre fédérales pour DCI, qui n'avait pas été signalé auparavant, montre que l'enquête menée depuis des années par les États-Unis sur les activités des cybermercenaires est plus vaste que ce que l'on croit.

Le FBI s'est refusé à tout commentaire. DCI, une société de relations publiques qui a travaillé pour le compte de fonds spéculatifs et de multinationales, a déclaré dans un communiqué écrit qu'elle demandait à tous ses employés et consultants de se conformer à la loi. Le détective privé Amit Forlit a été arrêté à l'aéroport londonien d'Heathrow le 30 avril pour cybercriminalité et fraude électronique aux États-Unis. Les procureurs londoniens se sont contentés de dire que M. Forlit avait participé à un programme de piratage pour le compte de plusieurs clients, dont une société de relations publiques et de lobbying non identifiée basée à Washington. Il a été libéré deux jours après son arrestation à la suite d'une erreur de procédure des autorités britanniques.

Il a été arrêté à nouveau jeudi pour les mêmes chefs d'accusation et a depuis été libéré sous caution, selon l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité et un registre du tribunal de Londres publié vendredi. Le registre indique que Forlit a remis son passeport et a reçu l'ordre de ne pas quitter le pays. Les avocats de l'homme de 56 ans n'ont pas répondu à des messages répétés. Dans une déposition rendue publique en 2022, M. Forlit a déclaré : "Je n'ai jamais commandé de piratage et je n'ai jamais payé pour du piratage". Reuters a révélé l'existence d'une enquête du FBI sur le secteur des cybermercenaires en 2020. La seule personne connue pour avoir été condamnée dans le cadre de cette enquête, le détective privé israélien Aviram Azari, a été condamné l'année dernière à une peine de 6 2/3 ans. M. Forlit a reconnu dans sa déposition qu'Azari avait travaillé pour son compte. En privé, il s'est inquiété d'être recherché par les autorités américaines à la suite de l'arrestation d'Azari, selon trois de ses associés. Les associés ont déclaré que Forlit leur a dit qu'il avait organisé une réunion avec des représentants du FBI à l'ambassade des États-Unis à Londres à la fin de 2021 pour évaluer s'il serait arrêté s'il se rendait aux États-Unis. C'est lors de cette réunion que le FBI l'a interrogé sur son travail pour DCI, ont-ils dit.

Les associés ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour ne pas divulguer le contenu de conversations privées. Forlit est poursuivi séparément devant le tribunal fédéral de New York par Farhad Azima, un cadre du secteur de l'aviation, qui accuse l'Israélien d'avoir participé au vol de ses courriels en 2016. Il nie ces allégations. Un examen des documents judiciaires liés au litige Azima montre que Forlit a fait des affaires avec DCI. Un document de Citibank rendu public en août 2022 dans le cadre de l'effort de découverte d'Azimas en Floride montre que la société de Forlit, alors connue sous le nom de SDC-Gadot, a listé DCI Group comme l'un de ses trois "clients majeurs". Citibank a refusé de commenter le document. (Reportage de Raphael Satter et Christopher Bing à Washington. Sam Tobin à Londres a contribué au reportage. Rédaction : Chris Sanders et Anna Driver)