Un deuxième rappel protège les personnes âgées contre le COVID, mais la protection s'estompe rapidement - étude

La protection contre l'infection conférée par le deuxième rappel a diminué après quatre semaines, ont montré des chercheurs israéliens dans leur étude publiée mardi dans le New England Journal of Medicine.

La protection contre les maladies graves ne s'est pas affaiblie au cours des six semaines suivant la dose, mais une étude de suivi plus approfondie est nécessaire pour évaluer sa protection à plus long terme, ont indiqué les chercheurs.

L'étude portant sur 1,3 million de personnes âgées de 60 ans et plus a examiné les données de la base de données du ministère israélien de la santé entre le 10 janvier et le 2 mars, lorsque la variante Omicron était prédominante.

Elle intervient avant une réunion de la Food and Drug Administration américaine mercredi pour discuter de la nécessité de rappels supplémentaires, une semaine après que les États-Unis aient autorisé une deuxième injection de rappel pour les personnes âgées de 50 ans et plus au milieu d'une propagation de la sous-variante Omicron BA.2.

Les ministres européens de la santé ont également exhorté les gouvernements du bloc à soutenir une quatrième dose pour les personnes de plus de 60 ans.

En Asie, la Corée du Sud a commencé à administrer des quatrièmes doses de vaccins COVID-19 en février et Singapour a déclaré qu'une deuxième dose de rappel était prévue pour les personnes âgées de 80 ans et plus.

Une autre étude menée en Israël a montré le mois dernier que les personnes âgées ayant reçu une deuxième dose de rappel du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc/BioNTech SE avaient un taux de mortalité inférieur de 78 % à celui des personnes n'ayant reçu qu'une seule dose.

Israël a commencé à proposer un deuxième rappel en janvier.