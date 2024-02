Le soutien au Sinn Fein en Irlande a chuté de six points de pourcentage pour atteindre 28 % dans un sondage d'opinion réalisé jeudi, la deuxième enquête au cours des deux dernières semaines montrant un rétrécissement de son avance encore importante avant les élections prévues au début de l'année prochaine.

Le Sinn Fein a devancé chacun de ses deux principaux rivaux d'environ 10 points de pourcentage au cours des deux dernières années, ce qui place l'ancienne aile politique de l'Armée républicaine irlandaise en bonne voie pour entrer au gouvernement pour la première fois et diriger la prochaine coalition.

Bien qu'il soit tombé jeudi à son niveau de soutien le plus bas depuis trois ans dans un sondage Irish Times/Ipsos B&A, le Sinn Fein conserve huit points d'avance sur le Fianna Fail et neuf sur le Fine Gael, les partis de centre-droit qui se partagent actuellement le pouvoir.

Ce recul fait suite à une chute de quatre points du Sinn Fein à 25 % dans un sondage Business Post RED C du 28 janvier, qui plaçait son plus proche rival dans cette série, le Fine Gael, à cinq points du parti de gauche.

Toutefois, la troisième grande série de sondages d'opinion en Irlande, réalisée par le Sunday Independent/Ireland Thinks, a montré que le Sinn Fein n'avait perdu qu'un point, à 29 %, la semaine dernière, et qu'il conservait une avance de 10 points.

Aucun de ses deux principaux rivaux n'a gagné plus d'un point de pourcentage dans les trois sondages. Les Verts au pouvoir et les petits partis de centre-gauche ont progressé dans le sondage de jeudi, tandis que les candidats indépendants, qui ont tendance à être plus conservateurs, ont été les principaux bénéficiaires du sondage du 28 janvier.

Une avance plus faible du Sinn Fein, si elle se répète lors des prochaines élections, rendrait sa tâche de former une coalition beaucoup plus difficile et renforcerait les espoirs du gouvernement tripartite actuel de revenir au pouvoir.

L'immigration arrive en tête des questions qui retiennent l'attention des personnes interrogées dans le sondage de jeudi, devant le thème dominant de longue date du logement, sur lequel le Sinn Fein a particulièrement capitalisé.

"Même si les prochaines élections générales n'auront lieu que dans un an, elles sont visibles à l'horizon, et une baisse significative du soutien au Sinn Fein pourrait être le premier signe d'une certaine frilosité, mais il est bien trop tôt pour le dire", a déclaré Damian Loscher, directeur général d'Ipsos.