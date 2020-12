Un dîner presque parfait ?

Il pourrait se passer pas mal de choses à partir de ce mercredi 9 décembre 2020, comme je vous l'annonçais hier. Je n'ai évidemment aucun mérite puisque c'était à peu près le seul créneau disponible dans les agendas. Ce soir, Boris Johnson dîne en ville, à Bruxelles, avec Ursula Van Der Leyen. Un tête-à-tête qui sera probablement décisif pour les conditions de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Bon, évidemment, il y a eu une floppée de moments censés être décisifs dans la course vers le Brexit depuis 2016, mais il grand temps d'en finir, ne serait-ce que pour la santé mentale de ce pauvre Michel Barnier. Les dernières concessions britanniques montrent que Londres est consciente d'être allée un peu loin dans ses revendications. Comme on dit en Savoie, "Tot i veu, tot i pèr", ce qui donne à peu près en VF "quand on veut tout, on perd tout". Boris et Ursula se taperont-ils dans la main au milieu du repas, au moment du digestif ou pas du tout ? C'est la grande question à la veille du conseil européen des 10 et 11 décembre.

En réalité, ce n'est pas le seul enjeu du jour. Aux Etats-Unis, l'administration Trump a proposé mardi un plan de relance de 916 Mds$, légèrement plus généreux que le projet sur lequel avaient planché des parlementaires des deux camps. Mais certains éléments de l'enveloppe froissent encore les démocrates, notamment le coup de sabre dans l'assurance chômage. Les positions convergent malgré tout. Peut-être faut-il expédier Nancy Pelosi et Steven Mnuchin au restaurant pour un dîner en tête à tête histoire d'en finir ?

Sur les marchés, la torpeur de fin d'année est en train de s'emparer des places boursières, ce qui n'a pas empêché hier les indices américains de grappiller quelques points pour signer de nouveaux pics. La soif des investisseurs pour tout ce qui est susceptible de constituer une opportunité est insatiable. Il suffit pour s'en persuader de regarder l'engouement provoqué par les introductions en bourse de DoorDash, Airbnb, voire Roblox et Wish. En ce moment, je suis presque sûr qu'en équipant ma mamie d'un vélo et d'un ordinateur, je pourrais lui organiser une belle IPO sur le Nasdaq. "Mais pas pendant Plus Belle la Vie", m'a-t-elle demandé.

Même si les marchés ont l'air de s'assoupir, il ne faut pas galvauder l'importance de la seconde moitié de cette semaine sur le plan macroéconomique, pour les deux raisons que je viens de citer à Bruxelles et à Washington, mais aussi parce que l'Europe est censée concrétiser ses efforts de relance. Le conseil européen doit en effet entériner d'ici vendredi la partie budgétaire du programme de soutien en composant avec l'hostilité de la Hongrie et de la Pologne, pendant que la BCE de Christine Lagarde doit, dès jeudi, renforcer son arsenal, comme elle s'était engagée à le faire. Il pourrait donc encore y avoir quelques soubresauts avant les fêtes de fin d'année.

Les indicateurs avancés sont positifs ce matin en Europe et aux Etats-Unis. Plutôt à cause des avancées espérées au Capitole et à Bruxelles que de ma mamie.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes et l'enquête JOLTS d'octobre seront annoncés à 16h00, avant à 16h30, les stocks pétroliers hebdomadaires. Ce matin, la Chine a fait état d'une contraction de 0,5 % de ses prix à la consommation, alors que les économistes attendaient une stagnation.

L'euro est solide à 1,2184 USD. L'once d'or recule à 1860 USD. Le pétrole baisse légèrement à 48,70 USD le Brent et à 45,50 USD le WTI. La dette américaine affiche un rendement de 0,93 % sur 10 ans. Le Bitcoin redescend à 18 230 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Sanofi a refinancé et prolongé deux lignes de crédit syndiqué totalisant 8 Mds€, indexées sur des indicateurs de développement durable.

Dassault Aviation dévoile le Falcon 6X.

Gecina accueille Sylvain Fortier comme représentant d’Ivanhoé Cambridge dans son conseil d’administration.

Belén Essioux-Trujillo fait son entrée au conseil d'administration d'Ubisoft, qui recrute Raashi Sikka pour prendre en charge la diversité et l'inclusion.

Albioma obtient le feu vert pour la conversion au 100% biomasse de la centrale Bois-Rouge à La Réunion.

Guillaume Cadiou quitte le conseil d'administration de Séché après avoir été appelé comme délégué interministériel aux restructurations d’entreprises.

Eramet a mobilisé 10 M€ pour des mesures solidaires destinées à atténuer les effets du coronavirus.

Europlasma tire une 13 e tranche de son OCABSA.

tranche de son OCABSA. Altarea émet 300 M€ d'obligations.

Linedata renforce son partenariat avec HCL.

Theradiag obtient un PGE de 1,9 M€.

Guerbet obtient une extension d'indication du Lipiodol au Royaume-Uni.

The Blockchain Group lance sa plateforme de tokenisation.

Audiovalley crée Jamendo Rights Management, une entité dédiée à la gestion collective des droits musicaux.

Energisme renforce son management.

Qwamplify et DBT ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Des rumeurs circulent sur une sortie de la cote progressive de SoftBank, qui en profite en bourse.

Nestlé investit 550 M$ dans Purina aux États-Unis.

Allied General et G4S s'entendent pour un rapprochement sur la base d'une offre à 3,8 Mds£.

Vale cède son usine en Nouvelle Calédonie au consortium Prony Ressources, qui comprend notamment 50% d'intérêts locaux et Trafigura.

Les informations de Bloomberg laissent penser que Baxter a approché Omnicell pour un rachat.

Tesla va lancer une augmentation de capital de 5 Mds$ pour financer ses projets, pendant qu'Elon Musk quitte la Californie pour le Texas.

Selon CNBC, les actions DoorDash ont été placées à 102 USD lors de l'IPO, au-dessus de la fourchette envisagée, valorisant l'entreprise 38,7 Mds$.

La compagnie brésilienne Gol est la première à faire revoler les 737Max de The Boeing Company.

Signify vise 5% de croissance annuelle de ses ventes sur la période 2021 à 2023 et fournit des prévisions 2020 pour sa journée investisseurs.

MasterCard accroît de 10 % son dividende trimestriel et lance un nouveau programme de rachat d'actions doté de 6 Mds$.

Apple lance des AirPods à 549 USD pour les fêtes.

Clariant nomme Conrad Keijzer directeur général.

Roche s'associe à Moderna pour les tests sur son vaccin anti-Covid.

Arbonia rehausse ses objectifs 2020.

Wisekey finalise un accord de financement pour l'acquisition d'Arago.

Aux Pays-Bas, JDE Peet's remplace Royal BAM dans l'AMX.

Ça publie aujourd'hui. Adobe, Campbell Soup, Aurubis, Balfour Beatty, Victrex, SII…