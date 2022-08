Un diplomate américain de haut rang entame une tournée dans le Pacifique à Samoa et Tonga

La secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, a rencontré les dirigeants de Samoa et de Tonga vendredi, discutant du changement climatique, de la sécurité des océans et des possibilités de collaboration, alors que Washington cherche à renouer avec la région dans un contexte d'inquiétude face à l'influence croissante de la Chine.

La visite du haut diplomate américain s'inscrit dans le cadre d'un voyage en plusieurs étapes dans les pays du Pacifique.

Sherman était dans la région pour écouter et apprendre, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse, et sa rencontre avec le Premier ministre samoan Fiame Naomi Mata'afa a été productive.

"Nos deux pays partagent un engagement envers d'importantes valeurs démocratiques, notamment le respect des droits de l'homme, un engagement à protéger la liberté d'expression et la liberté de religion ou de croyance et une forte croyance en l'importance d'une presse libre et ouverte", a déclaré Mme Sherman. "Je me réjouis de la poursuite de notre amitié".

Plusieurs hauts diplomates américains se sont rendus dans le Pacifique Sud cette année, alors que la concurrence géostratégique dans la région s'intensifie. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a visité les Samoa et les Tonga en mai, suivi par la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, début juin.

M. Sherman a confirmé que les dirigeants du Pacifique avaient été invités à rendre visite au président Joe Biden à la Maison Blanche en septembre, bien qu'une date n'ait pas été confirmée.

Mme Mata'afa s'est félicitée du changement de position des États-Unis sur le changement climatique et de leur implication dans la gouvernance des océans. Elle a déclaré que les Samoa étaient enthousiastes à l'idée d'explorer les possibilités de travailler avec les États-Unis.

À Tonga, M. Sherman a rencontré le premier ministre et le ministre de la Défense, Siaosi Sovaleni, ainsi que le roi de Tonga, Tupou VI, pour marquer 50 ans de relations bilatérales et pour discuter de l'établissement d'une ambassade américaine.

Ils ont discuté de l'expansion de la coopération en matière de santé publique, de la lutte contre le changement climatique et des questions de sécurité régionale, a indiqué le département d'État américain.

La tournée de M. Sherman dans le Pacifique doit inclure des commémorations de la Seconde Guerre mondiale dans les îles Salomon et des visites en Australie et en Nouvelle-Zélande.