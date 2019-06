Un diplomate britannique dépêché en Iran dimanche

(Mastic titre)

LONDRES, 22 juin (Reuters) - Andrew Murrison, secrétaire d'état pour le Moyen-Orient, se rendra en Iran dimanche, a fait savoir le ministère britannique des Affaires étrangères.

"En cette période de tensions régionales exacerbées et cruciale pour l'avenir de l'accord nucléaire, cette visite est une opportunité pour un dialogue plus ouvert, franc et constructif avec le gouvernement iranien", dit le Foreign Office dans un communiqué diffusé samedi.

"Murrison plaidera en faveur d'une désescalade urgente dans la région, il exprimera les préoccupations du Royaume-Uni et de la communauté internationale concernant le comportement régional de l'Iran et sa menace de cesser de se conformer à l'accord nucléaire auquel le Royaume-Uni reste pleinement attaché", ajoute-t-il.

Décidés à sauver l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015, que les Etats-Unis ont dénoncé trois ans plus tard, les signataires européens ont promis la mise en place d'un dispositif censé compenser les sanctions américaines, mais le programme a pris du retard et Téhéran juge leurs efforts insuffisants.

Le 8 mai, la République islamique leur a donné 60 jours pour mettre leurs promesses en oeuvre, faute de quoi elle menace de ne plus respecter les dispositions de l'accord. (Alistair Smout, Jean-Philippe Lefief pour le service français)