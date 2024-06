Le citoyen suédois Johan Floderus a déclaré qu'il était au septième ciel après sa libération d'une prison iranienne samedi, dans un enregistrement publié sur le site web du gouvernement suédois dimanche.

La Suède et l'Iran ont procédé à un échange de prisonniers samedi. La Suède a libéré un ancien fonctionnaire iranien condamné pour son rôle dans l'exécution massive et la torture de prisonniers politiques en Iran en 1988, tandis que l'Iran a libéré deux Suédois qui y étaient détenus.

"Je suis dans le ciel, mais émotionnellement, je suis au septième ciel. J'attendais cela depuis près de 800 jours", a déclaré M. Floderus dans l'enregistrement d'un appel téléphonique entre lui et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, alors qu'il se trouvait dans l'avion qui le ramenait en Suède.

M. Floderus, employé de l'Union européenne, a été arrêté en Iran en 2022 et accusé d'espionnage au profit d'Israël et de "corruption sur terre", un crime passible de la peine de mort.

Il a déclaré avoir rêvé à maintes reprises du jour de sa libération. "Pour ensuite se réveiller sur ce maudit sol en béton", a-t-il déclaré. "Maintenant, je commence à comprendre que j'ai quitté l'espace aérien iranien et que je suis de nouveau sur le chemin du retour.

Lors d'une interview à la radio plus tôt dans la journée de dimanche, M. Kristersson a rejeté les critiques formulées par l'épouse d'Ahmadreza Djalali, qui possède la double nationalité suédoise et iranienne et qui se trouve toujours dans une prison iranienne après que Téhéran a refusé de l'inclure dans l'échange.

"J'ai beaucoup de respect pour sa déception, mais je ne comprends pas vraiment les critiques. L'alternative aurait été de laisser les deux Suédois qui pourraient maintenant rentrer chez eux", a-t-il déclaré à la radio suédoise.