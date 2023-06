Les évêques catholiques romains devraient discuter de la manière dont l'Église peut être plus accueillante pour les personnes LGBTQ+ et les divorcés, selon un document du Vatican publié mardi.

Ils devraient également réfléchir à la manière de donner aux femmes plus de pouvoir de décision et de leur permettre d'être ordonnées diacres.

Le document de travail de 50 pages pour un synode mondial des évêques propose également de discuter de la possibilité de permettre aux hommes mariés de devenir prêtres dans les régions éloignées - une possibilité que le pape François a mise en suspens à la suite de discussions lors d'une réunion similaire en 2019.

Il semble même suggérer que l'Église devrait se montrer compréhensive à l'égard des personnes vivant des relations polygames.

Le synode est en préparation depuis deux ans, au cours desquels les catholiques du monde entier ont été interrogés sur leur vision de l'Église. Une première session se tiendra en octobre prochain et une seconde en octobre 2024.

Le document, connu sous le titre latin Instrumentum Laboris, comprend des suggestions de réflexion et de discussion pour les délégués à la suite des consultations.

Après le synode, le pape rédige ce que l'on appelle une exhortation apostolique, un document officiel exposant son point de vue sur les éventuelles recommandations à mettre en œuvre. Ce document devrait être publié quelques mois après la deuxième session.

L'une des "questions de discernement" du document est la suivante :

"Comment pouvons-nous créer des espaces où ceux qui se sentent blessés par l'Église et mal accueillis par la communauté se sentent reconnus, reçus, libres de poser des questions et non jugés ?

"Quelles mesures concrètes sont nécessaires pour accueillir ceux qui se sentent exclus de l'Église en raison de leur statut ou de leur sexualité (par exemple, les divorcés remariés, les personnes polygames, les personnes LGBTQ+, etc.)

L'Église enseigne que l'attirance pour le même sexe n'est pas un péché, mais que les actes homosexuels le sont. Elle interdit la polygamie, mais cette pratique est discrètement tolérée dans certaines régions d'Afrique pour les convertis qui ont déjà plus d'une épouse.

"Nous n'avons pas d'ordre du jour. Il n'y a pas eu de réunion conspiratrice entre les cardinaux sur la façon dont nous pouvons ajouter des points progressistes à l'Église", a déclaré l'archevêque luxembourgeois Jean-Claude Hollerich lors d'une conférence de presse, en réponse à une question sur le caractère déséquilibré du document.

"Il s'agissait d'une expérience d'écoute", a-t-il ajouté. D'autres intervenants ont déclaré qu'il ne fallait pas tenir pour acquis que les enseignements de l'Église sur la moralité sexuelle changeraient à la suite de la consultation.

UN RÔLE PLUS IMPORTANT POUR LES FEMMES

Une section du document était consacrée aux femmes, un sujet qui devrait faire l'objet d'une attention particulière lors du rassemblement d'un mois en octobre, à la suite de la décision de François en avril d'autoriser pour la première fois les femmes déléguées à voter lors de l'assemblée.

"Quelles mesures concrètes l'Église peut-elle prendre pour renouveler et réformer ses procédures, ses arrangements institutionnels et ses structures afin de permettre une plus grande reconnaissance et participation des femmes, y compris dans la gouvernance et les processus de prise de décision ?

L'année dernière, François a introduit une réforme historique qui permettra à tout catholique laïc baptisé, y compris les femmes, de diriger la plupart des départements du Vatican dans le cadre d'une nouvelle constitution pour l'administration centrale du Saint-Siège.

Il a également nommé trois femmes au sein d'un comité auparavant exclusivement masculin qui le conseille dans la sélection des évêques du monde entier.

Le document précise que la plupart des réponses locales demandaient que la question de l'accession des femmes au rang de diacres soit examinée.

Les diacres, comme les prêtres, sont des ministres ordonnés et doivent être des hommes dans l'Église d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas célébrer la messe, mais ils peuvent prêcher, baptiser, célébrer des mariages et des funérailles et diriger une paroisse avec l'autorisation d'un évêque.