L'économie américaine plus dynamique que prévu a repoussé les attentes des investisseurs et des décideurs politiques quant à la trajectoire des réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.

Le gain de 0,17% du billet vert pour la semaine a été quelque peu limité par un léger ralentissement de son rallye depuis jeudi, suite à un rare avertissement trilatéral des chefs des finances des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud sur les monnaies en baisse de ces deux derniers, soulevant le risque d'une intervention conjointe potentielle.

En effet, les monnaies asiatiques, en particulier, subissent d'énormes pressions en raison de la force du dollar.

"Il est symbolique qu'ils aient fait cette déclaration commune", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Compte tenu de l'évolution récente, la perspective d'une intervention asiatique conjointe sur le marché des changes s'accroît indéniablement. Je ne sais pas si les États-Unis participeront ou non à cette intervention, car, en fin de compte, un dollar américain plus fort ne fera qu'aider le FOMC dans sa lutte contre l'inflation.

Le yen a peu varié à 154,61 pour un dollar, évoluant près de son niveau le plus bas depuis 34 ans et non loin du niveau de 155 que les traders considèrent comme une nouvelle ligne dans le sable qui provoquerait une intervention de Tokyo.

La monnaie japonaise a perdu plus de 0,8 % sur la semaine et a baissé de 2 % sur le mois jusqu'à présent, avant la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ) la semaine prochaine.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait augmenter à nouveau les taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation, soulignant l'impact que les mouvements de change peuvent avoir sur le calendrier du prochain changement de politique.

Ailleurs, la livre sterling a baissé de 0,08% à 1,2427 $, ce qui lui fait perdre 0,18% sur la semaine. L'euro a reculé de 0,06% à 1,0637 $ et devrait enregistrer une perte hebdomadaire marginale.

Alors que les attentes d'une première baisse des taux de la Fed ont été repoussées à la fin de l'année, les traders s'attendent à ce que la Banque centrale européenne entame son cycle d'assouplissement des taux en juin, ce qui devrait maintenir la faiblesse de la monnaie commune pendant un certain temps.

"Une fois que la BCE aura commencé à réduire ses taux, il sera évident que les banques centrales mondiales seront confrontées à des cycles d'assouplissement de la politique monétaire divergents, ce qui ne fera qu'exacerber la force du dollar par rapport à l'euro et aux autres grandes monnaies", a déclaré M. Kong de la CBA.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ne prévoient plus que 40 points de base (pb) de réduction pour la banque centrale américaine cette année, soit un recul significatif par rapport aux 160 pb d'assouplissement attendus au début de l'année.

L'évolution des prévisions de taux est due à une série de données économiques américaines solides qui ont dépassé les attentes à plusieurs reprises, ainsi qu'à des pressions inflationnistes encore faibles.

Les responsables politiques de la Fed ont ainsi revu à la baisse leurs prévisions de réduction des taux américains dès le mois de juin, et le président Jerome Powell a déclaré en début de semaine que la politique monétaire devait rester restrictive plus longtemps.

"Bien que l'assouplissement de la politique puisse arriver un peu plus tard que prévu, nous pensons toujours que le FOMC commencera à réduire les taux avant la fin de l'année", ont déclaré les économistes de Wells Fargo. "Nous nous attendons à ce que l'inflation tende à diminuer tout au long de l'année, mais les progrès seront probablement graduels.

Par rapport à un panier de devises, le billet vert a augmenté de 0,05 % pour atteindre 106,22, se rapprochant d'un plus haut de plus de cinq mois de 106,51.

Le dollar australien a chuté de 0,15 % à 0,6411 $ et s'attend à une baisse hebdomadaire de plus de 0,8 %.

Les données de jeudi ont montré que l'emploi domestique a chuté en mars après un gain énorme le mois précédent tandis que le taux de chômage a repris sa tendance à la hausse, un signe que le marché du travail relativement serré est toujours sur la bonne voie pour se détendre, bien qu'à un rythme plus lent.

Le dollar néo-zélandais a légèrement baissé de 0,1 % à 0,5895 $, et était également en voie de perdre 0,7 % pour la semaine.