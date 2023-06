Après que Ron DeSantis, un golfeur passionné, a emménagé dans la résidence des gouverneurs de Floride en 2019, des ouvriers ont installé un simulateur de golf d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans la cabane de la piscine privée pour qu'il puisse s'entraîner.

Mais DeSantis n'a pas payé pour le simulateur. Le gouvernement de l'État non plus. Il a été financé par un riche donateur et homme d'affaires de premier plan, Morteza Hosseini, selon quatre sources au fait de l'affaire et des dossiers du gouvernement de l'État.

Le don, qui n'avait pas été divulgué auparavant, n'a jamais été déclaré comme un cadeau par M. DeSantis, le principal rival de l'ancien président Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024. La Floride autorise généralement les fonctionnaires à recevoir des cadeaux, à condition qu'ils soient divulgués et qu'ils n'influencent pas leur travail officiel.

Toutefois, la transaction relative au simulateur de golf semble avoir été structurée de manière à éviter les exigences rigoureuses de la Floride en matière de divulgation de l'éthique, ont déclaré deux experts en gouvernance de Floride. Un troisième expert a qualifié le don d'approprié au regard des lois de l'État.

La législation de l'État de Floride exige que les fonctionnaires déposent des rapports trimestriels énumérant tous les cadeaux reçus d'une valeur supérieure à 100 dollars. Or, M. DeSantis n'a jamais déclaré de cadeaux en quatre ans et demi de mandat, a déclaré Lynn Blais, administratrice de la Commission d'éthique de Floride. Cette commission veille à ce que les fonctionnaires de l'État respectent les lois sur l'éthique du gouvernement.

"À mon avis, cette situation fausse le principe selon lequel les cadeaux doivent être divulgués", a déclaré Ben Wilcox, directeur de recherche de Florida Integrity, un groupe de surveillance du gouvernement.

M. Hosseini, directeur général du promoteur floridien ICI Homes Residential Holdings et proche allié de M. DeSantis, a déclaré dans un communiqué que le don était "tout à fait autorisé par la loi de Floride".

Un porte-parole de M. DeSantis a déclaré : Comme pour toutes les donations, celle-ci a été acceptée et coordonnée par le personnel et approuvée par le conseiller juridique. Des dons à la résidence et aux terrains ont été reçus au cours de nombreuses administrations. La résidence restera en possession de l'État pour l'usage des premières familles, de leurs invités et du personnel, comme c'est le cas actuellement.

Le simulateur de golf a été techniquement donné à la Mansion Commission, une agence de l'État qui supervise la résidence du gouverneur, selon les documents relatifs à la donation, y compris la correspondance entre le bureau de M. DeSantis et M. Hosseini. Ces documents ont été reçus dans le cadre d'une demande d'accès à l'information.

James Uthmeier, à l'époque avocat général adjoint de DeSantis, a déclaré dans une lettre du 13 septembre 2019 à Hosseini que le simulateur serait considéré comme "en prêt" à la Mansion Commission pour une "durée non divulguée" et serait retourné à Hosseini "immédiatement sur demande", selon les documents.

M. Uthmeier a écrit que le prêt était autorisé par la loi de l'État et le code d'éthique des gouverneurs. M. Uthmeier, aujourd'hui chef de cabinet de M. DeSantis, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Reuters n'a pas pu déterminer qui avait structuré le don comme un prêt.

Le simulateur, comme d'autres objets prêtés au manoir, est considéré comme une propriété de l'État, conformément à la loi de Floride qui a créé la Mansion Commission. M. DeSantis, comme les autres gouverneurs, ne peut pas prendre d'objets du manoir après avoir quitté ses fonctions sans l'approbation de la commission. Le département des services de gestion de Floride, qui supervise la commission, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon Barbara Petersen, directrice du Florida Center for Government Accountability, un groupe de surveillance à but non lucratif, "il me semble qu'il s'agit toujours d'un cadeau", puisqu'il était destiné à l'usage personnel de M. DeSantis. La lettre de M. Uthmeiers semble avoir été rédigée pour "couvrir le gouverneur" qui n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un cadeau, a-t-elle ajouté.

Alors que M. DeSantis est connu pour ses prouesses en matière de collecte de fonds politiques, la divulgation du simulateur de golf montre qu'il a bénéficié personnellement d'au moins un don important de la part d'un allié fidèle du monde des affaires de Floride.

M. Hosseini et son entreprise ont versé plus de 240 000 dollars aux campagnes de M. DeSantis, selon les registres financiers. Le promoteur a été un proche conseiller de M. DeSantis, qui l'a nommé au conseil d'administration de l'université de Floride. M. Hosseini est aujourd'hui président du conseil d'administration. Son entreprise est l'un des plus grands constructeurs de maisons de Floride.

Dans sa déclaration à Reuters, M. Hosseini a indiqué que le simulateur "a été mis à la disposition du gymnase de la résidence, comme cela a été le cas par le passé, pour l'usage de la famille, des invités et du personnel, pendant cette administration et les suivantes".

"NOUS LUI AVONS MONTRÉ COMMENT L'UTILISER

Le simulateur a été fabriqué par aboutGOLF, selon l'un des ouvriers qui l'a installé. L'appareil peut permettre à DeSantis de jouer un parcours de golf "virtuel" grâce à un écran large haute résolution qui donne des vidéos précises de parcours joués par des professionnels, et à un ordinateur qui calcule ce que ferait la balle de golf après chaque swing réel.

Un représentant d'aboutGOLF a déclaré que la direction de la société se refusait à tout commentaire.

Le simulateur a été installé dans la cabane de M. DeSantiss quelques mois après que le Washington Post a rapporté que le président Trump avait installé un simulateur de golf haut de gamme à la Maison Blanche, en remplacement d'un modèle utilisé par son prédécesseur, Barack Obama.

Selon le Washington Post, M. Trump a payé son propre simulateur de golf. Cependant, M. DeSantis ne dispose pas d'une richesse comparable, comme le montrent les dossiers de divulgation de l'État. M. DeSantis a vendu sa propre maison en Floride pour moins de 500 000 dollars peu de temps après avoir emménagé dans la résidence du gouverneur, et sa dernière déclaration financière, déposée en décembre 2021, indique que sa valeur nette était de 319 987 dollars, y compris ses fonds de retraite.

Les dossiers montrent que les forces de l'ordre ont autorisé deux "installateurs de simulateurs de golf" à effectuer des travaux dans le manoir des gouverneurs après que la paire a été approuvée lors d'une vérification des antécédents en juin 2019, moins de six mois après que DeSantis, un ancien membre du Congrès, soit devenu gouverneur.

L'un des installateurs, Ronald Watson, a déclaré à Reuters que lui et un collègue s'étaient rendus à Tallahassee, la capitale de l'État, depuis l'Ohio pour installer l'appareil, qui, selon lui, a été expédié par camion et a occupé un mur de la cabane des gouverneurs.

Watson ne se souvient pas du "paquet" en question, mais il a précisé qu'il s'agissait d'un "widescreen", c'est-à-dire d'une version à écran plat des produits de l'entreprise. Une liste de produits aboutGOLF indique que ces modèles commencent à 46 500 $.

Watson a déclaré avoir rencontré DeSantis brièvement après l'installation. "Nous lui avons montré comment l'utiliser et il est parti tout de suite après", a déclaré Watson.

Le simulateur figurait dans un inventaire des dons faits au manoir depuis 1957, qui a également été fourni à Reuters en réponse à sa demande d'archives publiques.

Wilcox, de Florida Integrity, a déclaré qu'il pensait que le simulateur aurait dû être divulgué en tant que cadeau. Cela n'a peut-être pas enfreint les lois éthiques de Floride, mais cela va à l'encontre du principe même de l'obligation de divulgation des cadeaux".

Caroline Klancke, directrice exécutive de l'Institut d'éthique de Floride, un organisme non partisan, n'est pas d'accord. La règle de divulgation des cadeaux ne s'appliquerait probablement pas dans ce cas si l'on s'en tenait à une lecture stricte des règles relatives aux dons aux agences de l'État, a-t-elle déclaré.

Parce qu'il a été adressé à la commission de l'hôtel particulier, le don pourrait entrer dans le cadre d'une faille ou d'une exemption de la loi sur les dons, a-t-elle déclaré. Elle note que la loi interdit également à certaines personnes, y compris les lobbyistes et les fournisseurs de l'État, de faire des dons. D'une manière générale, cependant, l'objectif de la loi est la transparence pour le public, a-t-elle déclaré.

La liste des objets offerts au manoir en 2019 comprend également un tapis roulant dans le cabanon. Selon la liste, le coût d'acquisition du tapis roulant et du simulateur de golf s'élève à 1 dollar. Reuters n'a pas pu déterminer qui a fait don du tapis roulant. (Rédaction : Jason Szep)