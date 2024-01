Un drone armé a été abattu mardi au-dessus de l'aéroport d'Erbil, dans le nord de l'Irak, où sont stationnées les forces américaines et d'autres forces internationales, ont déclaré deux sources de sécurité.

L'agence de sécurité de la région semi-autonome du Kurdistan irakien, Kurdistan Counter Terrorism, a déclaré dans un communiqué qu'un drone armé tiré par une "milice illégale" contre l'aéroport d'Erbil a été abattu à 09h52, heure irakienne.

Il n'est pas clair si l'attaque déjouée a causé des dommages ou des victimes, ont déclaré les sources.

Cet incident fait suite à l'abattage d'un drone au-dessus de l'aéroport d'Erbil par les systèmes de défense aérienne dimanche soir. Un groupe appelé "Résistance islamique en Irak" a déclaré être à l'origine de cette attaque.

Les forces américaines et internationales basées en Irak et de l'autre côté de la frontière, en Syrie, sont en état d'alerte maximale en raison des dizaines d'attaques menées contre leurs bases depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre.