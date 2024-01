Un drone explosif a frappé jeudi le champ gazier de Khor Mor dans la région de Sulaimaniya, dans le nord de l'Irak, ont déclaré deux sources à Reuters, ajoutant que l'explosion avait causé des dégâts limités mais que personne n'avait été blessé.

Pearl Petroleum, un consortium de la société énergétique Dana Gas, basée aux Émirats arabes unis, et de sa filiale Crescent Petroleum, détient les droits d'exploitation des champs de Khor Mor et Chemchemal, deux des plus grands champs gaziers d'Irak.

Pearl Petroleum n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Dans un autre incident survenu plus tôt dans la journée, un drone chargé d'explosifs qui visait les forces américaines dans une base située près de l'aéroport d'Erbil, dans la région du Kurdistan (nord de l'Irak), a été abattu par les défenses aériennes, a indiqué le service de lutte contre le terrorisme de la région.

Depuis le début de la guerre d'Israël à Gaza en octobre, l'Iraq est le théâtre d'attaques quasi quotidiennes de drones et de roquettes par des milices extrémistes, principalement contre des bases abritant des troupes appartenant à une coalition militaire dirigée par les États-Unis.