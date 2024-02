Un drone Mq-9 de l'armée américaine a été abattu près du Yémen par des militants soutenus par l'Iran, ont déclaré mardi deux responsables américains. C'est la deuxième fois qu'un tel incident se produit au cours des derniers mois, dans le cadre d'un bras de fer quasi quotidien entre le groupe et les forces américaines.

Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen depuis près d'une décennie, ont mené depuis novembre des frappes répétées de drones et de missiles en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab contre des navires commerciaux et militaires. Les forces américaines et britanniques ont répliqué par de multiples frappes sur les installations des Houthis, mais n'ont pas réussi jusqu'à présent à mettre fin aux attaques.

L'un des responsables, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que les premières informations montraient que le drone américain, fabriqué par General Atomics, avait été touché près de Hodeidah lundi. Il a précisé que les informations pouvaient changer et n'a pas dit si le drone se trouvait dans l'espace aérien international.

Le second responsable a déclaré que le drone avait été abattu par un missile sol-air des Houthis tiré depuis les environs de Hodeida.

Les commentaires des responsables confirment l'affirmation des Houthis selon laquelle ils ont abattu un drone près de la ville portuaire.

En novembre, un autre Mq-9 a été abattu par les Houthis et deux drones ont été abattus par le groupe en 2019.

Les militants houthis ont déclaré lundi qu'ils avaient attaqué le cargo Rubymar dans le golfe d'Aden, qui risquait de couler, faisant ainsi monter les enchères dans leur campagne visant à perturber le transport maritime mondial en solidarité avec les Palestiniens dans la guerre de Gaza.

Malgré les attaques occidentales dont ils font l'objet au Yémen, les Houthis ont juré de continuer à cibler les navires liés à Israël jusqu'à ce que les attaques contre les Palestiniens de la bande de Gaza cessent. (Reportage de Idrees Ali et Phil Stewart ; Rédaction de Bill Berkrot)