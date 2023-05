Un drone ukrainien a déclenché un incendie dans une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie et des tirs d'obus ont frappé une ville russe proche de la frontière pour la troisième fois en une semaine, endommageant des bâtiments et incendiant des véhicules, ont déclaré des responsables russes mercredi.

Un jour après que la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir envoyé des drones pour attaquer des bâtiments à Moscou, le gouverneur de la région russe de Krasnodar a déclaré qu'un drone était la cause probable d'un incendie qui s'est déclaré à la raffinerie de pétrole d'Afipsky.

L'incendie a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de victimes, a déclaré le gouverneur Veniamin Kondratyev sur l'application de messagerie Telegram. La raffinerie d'Afipsky se trouve non loin du port de Novorossiisk, sur la mer Noire, à proximité d'une autre raffinerie qui a été attaquée à plusieurs reprises ce mois-ci.

Aucune information n'a été donnée dans l'immédiat sur l'identité de l'auteur de l'attaque, mais Moscou a accusé Kiev de multiplier les attaques à l'intérieur de la Russie ces dernières semaines, tandis que la Russie a bombardé à plusieurs reprises des villes ukrainiennes avec des drones et des missiles.

Le ciel ukrainien était relativement calme mardi soir, aucun raid aérien majeur n'ayant été signalé. Les attaques de drones russes ont fait un mort et quatre blessés à Kiev mardi, selon des responsables ukrainiens.

Les attaques à l'intérieur de la Russie surviennent alors que l'Ukraine prépare une contre-offensive pour chasser les forces russes des territoires occupés depuis que Moscou a lancé son invasion totale de l'Ukraine en février 2022.

Une frappe d'artillerie ukrainienne a blessé au moins une personne dans la ville russe de Shebekino, à environ 7 km au nord de la frontière avec la région ukrainienne de Kharkiv, a déclaré le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur l'application de messagerie Telegram.

L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité des attentats perpétrés en Russie ou sur le territoire ukrainien contrôlé par les Russes.

GUERRE DES DRONES

Des drones ukrainiens ont frappé mardi des quartiers riches de Moscou, selon la Russie, dans ce qu'un homme politique a qualifié d'attaque la plus dangereuse contre la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que Kiev a également été frappée par les airs pour la troisième fois en 24 heures.

Les frappes aériennes des deux parties se sont intensifiées dans un contexte d'impasse sur le terrain, les forces russes étant retranchées le long d'une ligne étendue dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que huit drones envoyés à Moscou par l'Ukraine et ciblant des civils ont été abattus ou détournés avec des brouilleurs électroniques, bien que Baza, une chaîne Telegram ayant des liens avec les services de sécurité, ait déclaré qu'il y en avait plus de 25.

Mykhailo Podolyak, collaborateur du président ukrainien, a nié que Kiev était directement impliqué, mais a déclaré que "nous sommes heureux d'observer les événements" et qu'il prévoyait d'autres frappes de ce type.

Deux personnes ont été blessées et certains immeubles ont été brièvement évacués, selon le maire de Moscou. Des habitants ont déclaré avoir entendu de fortes détonations suivies d'une odeur d'essence. Certains ont filmé un drone abattu et un panache de fumée.

Les drones ont visé certains des quartiers les plus prestigieux de Moscou, notamment ceux où le président russe Vladimir Poutine et d'autres membres de l'élite ont leur résidence.

M. Poutine a déclaré que la plus importante attaque de drone menée par l'Ukraine contre Moscou était une tentative d'effrayer et de provoquer la Russie, et que les défenses aériennes autour de la capitale seraient renforcées.

Depuis les premiers jours de la guerre, des cibles civiles à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes ont été frappées à plusieurs reprises par des drones et des missiles russes.

Mais mardi, ce n'était que la deuxième fois que Moscou essuyait des tirs directs.

À Washington, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle recueillait des informations sur les rapports faisant état d'attaques de drones à Moscou.

"Nous ne soutenons pas les attaques à l'intérieur de la Russie. Nous ne soutenons pas les attaques à l'intérieur de la Russie. Un point c'est tout", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche, lors d'une conférence de presse.

Washington est l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'Ukraine, à condition que celle-ci les utilise pour se défendre et pour reprendre le territoire ukrainien occupé par les forces russes.

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis a accusé Washington d'encourager les "terroristes" de Kiev en ignorant publiquement l'attaque de drone.

MENACE NUCLÉAIRE

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est l'un des endroits du sud contrôlés par les forces russes depuis le début de l'invasion. Mardi, le chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU a demandé à l'Ukraine et à la Russie de respecter cinq principes pour sauvegarder la centrale. Ni l'Ukraine ni la Russie ne se sont engagées à respecter ces principes.

Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tente depuis des mois de décrocher un accord visant à réduire le risque d'accident nucléaire lié à des activités militaires telles que des tirs d'obus sur Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

Lors d'un exposé devant le Conseil de sécurité des Nations unies, M. Grossi a déclaré que les principes comprenaient le fait qu'il ne devait pas y avoir d'attaque sur ou à partir de la centrale et qu'elle ne devait pas être utilisée comme base pour des armes lourdes et d'autres équipements militaires. Il a demandé que l'alimentation électrique hors site de la centrale reste disponible et décrochée.