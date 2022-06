Un échec cuisant : Le mouvement pour le droit à l'avortement se fracture sur l'avenir post-Roe

Les militants de base en colère qualifient les efforts passés d'"échec lamentable". Ils affirment que les groupes nationaux de défense du droit à l'avortement étaient tellement occupés à remporter les élections fédérales qu'ils ont laissé les conservateurs rogner sur le droit à l'avortement par le biais de la législation au niveau des États pendant des décennies.

Dans le même temps, ces groupes ont collecté et canalisé des centaines de millions de dollars vers les candidats démocrates au Congrès et à la présidence - en grande partie pour rien, disent les militants.

Mini Timmaraju, présidente de NARAL/Pro-Choice America, l'un des plus puissants groupes nationaux de défense du droit à l'avortement, a déclaré que le mouvement devrait examiner de près ses tactiques.

"Alors que le droit était en train de s'effriter dans les États, les voix fédérales étaient toujours concentrées sur la protection de Roe", a déclaré Mme Timmaraju, qui a été nommée à son poste l'année dernière. "Ce serait une faute professionnelle de ne pas enquêter sur ce qui s'est passé".

NARAL et d'autres piliers du droit à l'avortement, dont Planned Parenthood et EMILY's List, affirment qu'ils investissent de plus en plus dans la politique au niveau des États. Mais ils insistent sur le fait qu'une présence fédérale robuste reste vitale pour parer aux tentatives des Républicains de faire passer une interdiction nationale totale de l'avortement au Congrès.

Avec l'annulation de l'arrêt Roe, le fossé au sein du mouvement pour le droit à l'avortement se creuse selon des lignes progressistes et modérées, un peu comme le parti démocrate actuel, disent les militants de base.

"Le combat est dans les États", déclare Kellie Copeland, directrice exécutive de Pro-Choice Ohio. "Washington a eu sa chance - et ils ont échoué".

Les groupes dominants veulent largement maintenir le cap qu'ils ont suivi depuis la décision Roe v. Wade de 1973. Ils espèrent que l'arrêt de la Cour suprême galvanisera les électeurs lors des élections de novembre, ce qui aidera peut-être les démocrates à conserver le contrôle du Congrès et stimulera les efforts visant à codifier les protections de Roe dans la loi fédérale.

Les activistes progressistes affirment qu'il est temps de se concentrer sur la garantie que les femmes et les personnes qui souhaitent avorter puissent le faire, quel que soit leur lieu de résidence.

LE JEU DU BLÂME

Le chemin vers la décision de la Cour suprême commence par les républicains conservateurs qui, pendant 40 ans, ont fait pression pour nommer des juges fédéraux hostiles à Roe et ont travaillé au niveau des États pour faire passer des lois limitant le droit à l'avortement.

Plus de 1 330 restrictions à l'avortement ont été adoptées par les législatures des États depuis que Roe est devenu une loi, selon l'Institut Guttmacher, qui suit l'accès à l'avortement. Quelque 44% de ces restrictions ont été adoptées au cours de la seule dernière décennie. La décision de vendredi donne encore plus de pouvoir à ces législatures d'État pour déterminer la légalité de l'avortement - limitant potentiellement l'accès à des millions de femmes dans tout le pays.

Certains militants de longue date affirment que le mouvement pour le droit à l'avortement a sous-estimé la ténacité des conservateurs.

"Le mouvement pro-choix a commis une grave erreur", a déclaré Merle Hoffman, qui a ouvert une clinique d'avortement à New York au début des années 1970. "Ils ont minimisé la force et la persistance de leur opposition".

Mais plusieurs d'entre eux ont déclaré que le plus grand changement dans la lutte était d'ordre culturel. Les activistes conservateurs ont réussi à faire passer le droit à l'avortement d'un principe féministe à quelque chose qui est devenu un dilemme moral, aidés par la technologie qui permet aux gens de voir des images de fœtus.

L'avortement est devenu stigmatisé, selon les militants. Les démocrates ont parlé de le rendre "sûr, légal et rare", au lieu d'en parler comme d'un droit.

L'avortement légal a conservé un large soutien du public. Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé le mois dernier, 71 % des personnes interrogées, dont 60 % de républicains, ont déclaré qu'elles pensaient que la décision d'interrompre une grossesse devait être laissée à la femme et à son médecin.

Amelia Bonow, cofondatrice de Shout Your Abortion, un groupe de défense progressiste visant à normaliser l'avortement, fait partie d'une nouvelle vague de militants qui ont perdu la foi dans le processus politique et les tribunaux.

Au lieu de cela, ils veulent utiliser d'autres outils - télémédecine, pilules abortives, voyages - pour aider les femmes dans le besoin à obtenir un avortement, quel que soit l'État dans lequel elles vivent.

"Nous créons un monde dans lequel nous pouvons survivre", a déclaré Mme Bonow, face à ce qu'elle a appelé "un échec abject".

Les partisans du droit à l'avortement, selon Bonow, devraient cesser de donner de l'argent aux organisations nationales et plutôt faire des dons aux fonds locaux pour l'avortement et aux groupes de défense pour améliorer l'accès à l'avortement.

"Nous ne parlons plus de droits", a déclaré Mme Bonow. "Nous parlons de créer un accès en l'absence de droits".

LAISSÉS POUR COMPTE

Mallory Schwarz, directrice générale de Pro-Choice Missouri, a observé avec consternation en 2019 les législateurs républicains de son État adopter un projet de loi anti-avortement radical qui interdirait la procédure si la haute cour vidait de leur substance les protections fédérales.

Malgré ses appels, dit-elle, l'aide financière tant attendue de son organisation mère, NARAL, n'est jamais venue.

"Il a été vraiment décevant d'être laissé pour compte alors que les groupes nationaux font des déclarations sur les millions de dollars qu'ils vont jeter sur quelques courses au Sénat", a déclaré Schwarz, dont le groupe n'est plus affilié à NARAL.

NARAL a déclaré avoir décidé de passer à une "structure nationale intégrée" plutôt que de s'appuyer sur des affiliés indépendants.

NARAL, Planned Parenthood et EMILY's List ont dépensé plus de 190 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2020 pour élire des partisans du droit à l'avortement, la grande majorité des dépenses étant effectuées au niveau fédéral.

Les principaux groupes de défense du droit à l'avortement soutiennent qu'ils ont encore un rôle important à jouer, mais ont déclaré que le financement des campagnes politiques fédérales a finalement échoué à protéger le droit à l'avortement.

"Il serait insensé de penser que nous pouvons continuer à faire comme si de rien n'était", a déclaré M. Timmaraju. "Il y a une opportunité de faire une réflexion innovante".