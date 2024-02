Un éditeur scientifique américain a rétracté deux études, principalement en raison de leur méthodologie, qu'un juge du Texas avait citées l'année dernière dans sa décision de suspendre l'autorisation fédérale de la pilule abortive mifépristone, en réponse à une action en justice intentée par des médecins et des associations médicales opposés à l'avortement.

La rétractation de Sage Publications est intervenue moins de deux mois avant que la Cour suprême des États-Unis n'entende l'appel interjeté par l'administration du président Joe Biden dans cette affaire. La mifépristone, la première des deux pilules utilisées pour l'avortement médicamenteux, reste disponible tant que l'appel est en cours.

L'auteur principal des études, James Studnicki, chercheur en santé publique, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. M. Studnicki, vice-président de l'institut anti-avortement Charlotte Lozier, a précédemment déclaré à la publication conservatrice The Daily Wire que les rétractations des études publiées en 2021 et 2022 étaient "totalement injustifiées".

L'une des études a révélé que les avortements utilisant la mifépristone sont suivis d'un taux élevé de visites aux urgences par rapport aux avortements chirurgicaux.

Le Collège américain des obstétriciens et gynécologues affirme que la mifépristone est "extrêmement sûre et efficace".

Le juge du district d'Amarillo, Matthew Kacsmaryk, a cité cette étude pour conclure que les plaignants avaient le droit d'intenter une action en justice pour contester l'autorisation de la pilule, parce qu'ils seraient lésés s'ils devaient traiter des patientes souffrant de complications à la suite d'avortements médicamenteux. La qualité pour agir des plaignants devrait être un élément clé de l'appel.

L'autre étude a montré que ces complications sont souvent classées à tort comme des fausses couches, ce que M. Kacsmaryk a cité pour étayer sa conclusion selon laquelle le taux réel de complications est sous-estimé.

Dans son avis de rétractation, Sage a déclaré avoir demandé à des experts indépendants d'examiner les deux études, ainsi qu'une troisième étude dirigée par Studnicki, en réponse à la préoccupation d'un lecteur.

Les experts ont trouvé des "problèmes fondamentaux" qui "invalident les conclusions des auteurs en tout ou en partie", selon Sage, qui publie plus de 1 000 revues, dont Health Services Research et Managerial Epidemiology, où les articles rétractés ont été publiés.

L'éditeur a également déclaré que les affiliations des auteurs à l'Institut Charlotte Lozier et à d'autres organisations anti-avortement auraient dû être divulguées en tant que conflit d'intérêts, et que l'un des premiers évaluateurs était également affilié à l'institut.

Studnicki et ses coauteurs ont écrit une réfutation à Sage, qui a été publiée par le site web Retraction Watch.

Ils y défendent certains aspects des articles critiqués par les évaluateurs, notamment le fait de compter les visites multiples d'un même patient aux urgences comme des incidents distincts et de refuser d'examiner les diagnostics spécifiques posés lors de ces visites. Les auteurs ont déclaré qu'il s'agissait de choix méthodologiques valables et que leurs résultats étaient "reproductibles et rapportés avec précision".

En avril, M. Kacsmaryk a suspendu l'approbation du médicament par la Food and Drug Administration (FDA) en 2000, en donnant raison à l'Alliance for Hippocratic Medicine, à l'American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists et à d'autres organisations.

Une cour d'appel fédérale a par la suite rétabli l'autorisation initiale, mais a réimposé d'anciennes restrictions sur la pilule que la FDA avait levées depuis, notamment l'interdiction de la prescrire par télémédecine et de la distribuer par courrier. Cette décision est en suspens pendant que l'administration Biden fait appel, et la Cour suprême a refusé d'envisager l'interdiction totale de la pilule, comme l'avait fait Kacsmaryk à l'origine.

Selon l'Institut Guttmacher, un groupe de recherche qui soutient le droit à l'avortement, l'avortement médicamenteux représentait la majorité des avortements aux États-Unis en 2022.