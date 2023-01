Un éminent journaliste camerounais retrouvé mort après un enlèvement

YAOUNDE (Reuters) - Le corps mutilé d'un éminent journaliste camerounais a été retrouvé dimanche près de la capitale Yaoundé, cinq jours après son enlèvement par des assaillants non identifiés, ont déclaré le syndicat de la presse et un collègue.

Zogo, directeur de la station de radio privée Amplitude FM, a été enlevé le 17 janvier par des inconnus après avoir tenté d'entrer dans un poste de police pour échapper à ses agresseurs, a déclaré l'organisation de surveillance des médias Reporters sans frontières (RSF).

Zogo avait récemment parlé à l'antenne d'une affaire de détournement de fonds présumé impliquant un média ayant des liens avec le gouvernement, a déclaré RSF.

"Les médias camerounais viennent de perdre un de leurs membres, victime de la haine et de la barbarie", a déclaré le syndicat des journalistes du Cameroun dans un communiqué. "Où est la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la liberté d'expression au Cameroun quand travailler dans les médias comporte désormais un risque mortel ?"

Son collègue, Charlie Amie Tchouemou, rédacteur en chef d'Amplitude FM, a confirmé la mort de Zogo et son enlèvement. La police et le gouvernement n'ont pas répondu aux appels à commentaires.

L'incident est le dernier d'une série d'attaques contre les journalistes au Cameroun, qui possède une presse dynamique et qui est dirigé par le président Paul Biya, qui a un bilan de plusieurs décennies de répression de l'opposition.

Le Cameroun est l'un des nombreux pays du continent, du Burkina Faso à l'Éthiopie en passant par la Guinée équatoriale, où les journalistes se plaignent que la liberté des médias est menacée par des gouvernements autoritaires.

"Bien que le Cameroun possède l'un des paysages médiatiques les plus riches d'Afrique, c'est l'un des pays les plus dangereux du continent pour les journalistes, qui opèrent dans un environnement hostile et précaire", indique RSF dans sa fiche pays sur le Cameroun.

Le reporter de Radio France Internationale Ahmed Abba a été arrêté en juillet 2015 et emprisonné pendant deux ans sur des accusations de terrorisme que les groupes de défense des droits ont dénoncé comme une imposture. Le journaliste au franc-parler Paul Chouta, qui travaillait pour le site d'information privé Cameroon Web, a été battu et poignardé par des agresseurs inconnus en 2019.