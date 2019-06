Un émissaire US se rend au Soudan pour appeler à reprendre les pourparlers

WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, va se rendre au Soudan cette semaine pour appeler les représentants du Conseil militaire de transition (CMT) et de l'opposition à reprendre le dialogue, a annoncé lundi le département d'Etat.

Les pourparlers se sont interrompus en raison de la répression menée la semaine passée contre des manifestants qui occupaient un campement devant le siège de l'état-major de l'armée dans le centre de la capitale Khartoum.

"Il va appeler à la cessation des attaques contre les civils et exhorter les parties à oeuvrer à la création d'un environnement propice entre le DFCF (l'alliance des Forces pour la liberté et le changement) et le CMT pour que les négociations reprennent", dit un communiqué du département d'Etat.

Tibor Nagy se rendra ensuite en Ethiopie, pays qui a tenté d'assurer une médiation entre les deux parties, pour discuter d'une possible issue au conflit avec les représentants de l'Union africaine. (Lesley Wroughton; Arthur Connan pour le service français)