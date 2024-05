Un employé d'une commune du Michigan a été inculpé de plusieurs crimes mercredi, dernier rebondissement en date dans l'enquête menée par l'État sur les efforts déployés par des partisans de Donald Trump pour trafiquer les machines à voter afin de prouver sa fausse affirmation selon laquelle il a perdu l'élection de 2020 à cause d'une fraude.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a déclaré dans un communiqué que l'ancienne secrétaire du canton d'Adams, Stephanie Scott, 52 ans, a été inculpée de cinq crimes liés à l'utilisation non autorisée d'un ordinateur, à la dissimulation d'une machine à voter et à une mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'un délit pour avoir désobéi à la secrétaire d'État. Le chef d'accusation le plus grave est passible d'une peine d'emprisonnement de sept ans.

M. Nessel a également ajouté trois délits aux accusations portées contre l'avocate de M. Scott, Stefanie Lambert, qui faisait déjà l'objet de multiples accusations pour avoir accédé à des machines de vote et les avoir manipulées lors d'autres incidents survenus dans l'ensemble de l'État.

Ni Scott ni Lambert n'ont répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mme Lambert a précédemment nié avoir commis des actes répréhensibles.

Mme Scott, une républicaine, avait supervisé le scrutin dans la circonscription rurale d'Adams jusqu'à ce que l'État lui retire son autorité sur les élections en 2021 pour avoir résisté aux ordres de l'État d'autoriser les tests et la maintenance de la tabulatrice de vote dont elle avait la charge, en prétendant que cela effacerait les preuves d'une fraude potentielle. Mme Scott a retenu un composant essentiel de la tabulatrice jusqu'à ce qu'il soit saisi par la police de l'État, selon les dossiers des forces de l'ordre.

En plus d'avoir ignoré les ordres des autorités de l'État concernant la tabulatrice, Nessel a accusé Scott et Lambert d'avoir fourni à un examinateur informatique un accès non autorisé à des informations non publiques sur les électeurs, en violation de la loi de l'État.

"Lorsque des élus et leurs mandataires utilisent leur position pour promouvoir des conspirations sans fondement, font preuve d'un mépris flagrant pour la vie privée des électeurs et enfreignent la loi dans le processus, cela porte atteinte à l'essence même du processus démocratique", a déclaré M. Nessel dans son communiqué.

Reuters a fait état de cette violation potentielle à la fin de l'année 2022, détaillant le partage par M. Scott d'un fichier contenant des données confidentielles sur les électeurs avec Benjamin Cotton, un expert en technologie de l'information qui avait travaillé avec des conspirateurs cherchant à accéder sans autorisation aux systèmes électoraux dans d'autres États.

Les actions de M. Scott s'inscrivaient dans le cadre d'un effort national mené par des fonctionnaires et d'autres personnes à la recherche de preuves des fausses allégations de vol d'élection de M. Trump. Les allégations à l'encontre de M. Scott présentent des similitudes avec l'affaire très médiatisée de Tina Peters, secrétaire du comté de Mesa (Colorado), qui doit être jugée cette année pour avoir tenté de violer l'équipement sécurisé de son propre bureau électoral en 2021 afin d'essayer de découvrir des preuves de fraude électorale.