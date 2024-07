Une association d'employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada, a demandé au Conseil des relations industrielles d'intervenir pour empêcher une grève déclenchée par un syndicat représentant les contremaîtres de navires et de docks lundi.

La BC Maritime Employers Association (BCMEA) a déclaré dimanche dans un communiqué qu'elle souhaitait que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) déclare les propositions et le mouvement de grève de la section locale 514 des contremaîtres de navires et de docks de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU Local 514) comme étant contraires au Code canadien du travail.

La BCMEA a déclaré vendredi en fin de journée que la section locale 514 de l'ILWU avait déposé un préavis de grève contre l'employeur DP World Canada, qui débutera lundi.

"Nous espérons que cette affaire sera résolue rapidement par le CCRI. Toutefois, si le CCRI autorise la grève, la BCMEA estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de prendre des mesures défensives sous la forme d'un lock-out à l'échelle de l'industrie", a déclaré la BCMEA dimanche.

Un lock-out à l'échelle de la côte pourrait entraîner l'arrêt de toutes les opérations de fret des entreprises membres de la BCMEA dans toute la province, mais n'affectera pas les opérations de croisière et n'interrompra pas les opérations de débardage sur les navires céréaliers, a précisé la BCMEA.

La BCMEA a déclaré que la notification de vendredi est intervenue alors que le CCRI a entamé des audiences cette semaine pour traiter les plaintes déposées par le syndicat et le CCRI.

La section locale 514 de l'ILWU n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Le ministre fédéral du travail, Seamus O'Regan, a déclaré samedi que des médiateurs travaillaient avec les parties pour les aider à trouver un accord, et que "les meilleurs accords sont conclus à la table des négociations".