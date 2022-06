Un énorme selloff secoue les marchés du Trésor, la courbe des taux s'inverse

Les craintes que la Réserve fédérale américaine puisse opter pour une hausse des taux encore plus importante que prévu cette semaine afin de contenir l'inflation ont fait grimper les rendements à deux ans à leurs plus hauts niveaux depuis 2007.

Dans le même temps, l'opinion selon laquelle des hausses de taux agressives pourraient augmenter les risques de récession a fait son chemin.

L'écart entre les rendements du Trésor à deux ans et à 10 ans est tombé à moins 2 points de base lundi, selon les prix de Tradeweb. La courbe s'était inversée il y a deux mois pour la première fois depuis 2019 avant de se normaliser.

Une inversion de cette partie de la courbe des taux est considérée par beaucoup comme un signal fiable qu'une récession pourrait survenir d'ici un an ou deux.

Ce mouvement fait suite aux inversions survenues vendredi dans les parties de la courbe du Trésor à trois ans/10 ans et à cinq ans/30 ans, après que des données ont montré que l'inflation a continué à s'accélérer en mai.

Les rendements du Trésor à deux ans ont atteint un sommet de 15 ans autour de 3,25 %, tandis que les rendements à 10 ans ont touché le même niveau, le plus élevé depuis 2018.

Les données de vendredi ont montré la plus grande augmentation annuelle de l'inflation américaine en près de 40 ans et demi, anéantissant les espoirs que la Réserve fédérale pourrait mettre en pause sa campagne de hausse des taux d'intérêt en septembre. Beaucoup estiment que la banque centrale pourrait en fait avoir besoin d'accélérer le rythme du resserrement.

Les analystes de Barclays ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à un mouvement de 75 pb de la part de la Fed mercredi plutôt que les 50 pb prévus.

Les contrats à terme prévoient également 20 % de chances d'un mouvement de 75 points de base la semaine prochaine et, s'il est mis en œuvre, il s'agirait de la plus grande hausse en une seule réunion depuis 1994.

Rohan Khanna, stratège d'UBS, a déclaré que la communication hawkish de la BCE ainsi que l'impression d'inflation "ont complètement brisé cette idée que la Fed pourrait ne pas délivrer 75 pb ou que les autres banques centrales agiront à un rythme graduel".

"Toute cette idée s'est envolée... "c'est alors que l'on assiste à un aplatissement accéléré des courbes de rendement. Il s'agit simplement d'une prise de conscience que le pic d'inflation aux États-Unis n'est pas derrière nous, et à moins qu'on nous le dise, peut-être que le pic d'optimisme de la Fed n'est pas non plus derrière nous", a ajouté M. Khanna.

Les marchés monétaires augmentent également leurs paris sur le taux terminal américain - où le taux des fonds de la Fed pourrait atteindre son pic dans ce cycle. Lundi, ils ont fixé les taux à près de 4 % à la mi-2023, soit une hausse de 50 points de base en une semaine.

La Deutsche Bank a déclaré qu'elle voyait maintenant les taux culminer à 4,125 % à la mi-2023.

La chute du marché obligataire a mis d'autres marchés sur les nerfs, envoyant les rendements allemands à 10 ans au plus haut depuis 2014 et faisant chuter les futures du S&P 500 de 2,5 %.