Un détective privé qui travaillait pour l'éditeur du Daily Mirror s'est vanté de pouvoir "obtenir le dossier médical de la reine", a déclaré mercredi un officier de police à la retraite à un tribunal saisi du procès intenté par le prince Harry contre le journal britannique.

Harry, le fils cadet du roi Charles, et plus de 100 autres personnes poursuivent Mirror Group Newspapers (MGN), l'éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, accusant les journaux d'avoir procédé à des écoutes téléphoniques et d'avoir eu d'autres comportements illégaux entre 1991 et 2011.

MGN, qui appartient désormais à Reach, a déclaré qu'il niait fermement les allégations.

L'ancien officier de police Derek Haslam a déclaré à la Haute Cour de Londres que les journalistes de MGN payaient régulièrement une société d'enquête privée, Southern Investigations, pour recueillir illégalement des informations.

Il a déclaré que Southern Investigations était impliquée dans "la collecte et la fourniture d'informations confidentielles obtenues illégalement, par le biais d'écoutes téléphoniques, de piratage informatique et téléphonique, de corruption d'officiers de police et ... d'autres activités illégales".

Il a ajouté qu'il avait travaillé pour la police métropolitaine de Londres avant de s'infiltrer à la fin des années 1990 pour recueillir des informations sur Jonathan Rees, cofondateur de Southern.

DOSSIER MÉDICAL DE LA REINE

Rees, également ancien officier de police, "se vantait ouvertement" de mener des opérations de piratage et de "blagging" (obtention d'informations privées par la tromperie) pour le compte des journalistes de MGN, a déclaré M. Haslam à la cour.

Dans sa déclaration de témoin, M. Haslam a déclaré : "Rees aimait se vanter des informations qu'il pouvait obtenir. Nous pouvons obtenir le dossier médical de la reine", a-t-il dit un jour.

M. Haslam a également déclaré que M. Rees lui avait dit qu'il avait "vendu des informations au Mirror pour un article sur le prince Michael de Kent qui était endetté auprès de la banque".

Les avocats représentant les plaignants ont déclaré la semaine dernière que le Daily Mirror avait publié en 1999 un article affirmant que le Prince Michael, cousin de la défunte Reine Elizabeth, avait un important découvert non autorisé et une dette de 2,5 millions de livres envers sa banque, sur la base d'informations obtenues illégalement.

Le procès, qui devrait durer environ sept semaines, se concentre dans un premier temps sur les allégations générales contre MGN avant de se pencher sur les allégations spécifiques de Harry et de trois autres cas types.

Harry devrait témoigner en personne au début du mois de juin. Il sera le premier membre de la famille royale britannique à le faire depuis le XIXe siècle.