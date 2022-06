Un enseignant, un jeune de 14 ans parmi des centaines d'Américains touchés par des tirs au cours du week-end

Plus de 124 personnes ont été tuées et 325 blessées dans plus de 300 fusillades recensées aux États-Unis depuis vendredi, selon GunViolenceArchive.org, un organisme à but non lucratif de Washington D.C. qui suit les fusillades.

L'éruption de violence du week-end est survenue après une série de fusillades de masse mortelles à Uvalde, au Texas, à Buffalo, dans l'État de New York, et à Tulsa, dans l'Oklahoma, qui ont relancé un débat national sur des restrictions plus strictes de la possession d'armes à feu, auxquelles les défenseurs des droits des armes à feu s'opposent farouchement.

Après les fusillades du week-end, un certain nombre de maires de grandes villes ont exprimé leur frustration quant à l'impact de la violence sur leurs communautés.

"Je suis fatigué de me tenir devant vous pour parler d'armes et de corps", a déclaré le maire de Chattanooga, Tim Kelly, lors d'une conférence de presse dimanche, quelques heures après que deux personnes aient été tuées et 14 blessées lors d'une fusillade dans une boîte de nuit de sa ville.

"La recrudescence de la violence armée à laquelle nous assistons dans tout le pays et ici à Philadelphie ne me fait pas seulement mal au cœur, mais me met aussi en colère", a déclaré le maire Jim Kenney dimanche, au lendemain de la mort de trois personnes et de la blessure de 12 autres par des coups de feu tirés dans un bar bondé du quartier de South Bourse.

La fusillade de Philadelphie, survenue tard dans la nuit de samedi à dimanche, est née d'une confrontation entre deux hommes qui ont échangé des mots en se croisant dans la rue, déclenchant une bagarre qui a rapidement dégénéré en une fusillade impliquant au moins quatre armes, ont indiqué les autorités lundi.

Deux suspects, dont l'un a reçu une balle dans la main lorsqu'il a ouvert le feu dans la mêlée, ont été placés en détention lundi, selon Joanne Pescatore, procureur adjoint de la ville.

Kris Minners, conseiller d'internat de deuxième année au Girard College de Philadelphie, un internat privé, fait partie des victimes qui ont perdu la vie dans la fusillade, selon un syndicat d'enseignants de Pennsylvanie.

"Nous voyons des vies perdues sans raison et des personnes blessées dans un autre acte horrible, effronté et méprisable de violence armée", a ajouté M. Kenney.

Lundi, en réponse à la violence armée, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé 10 projets de loi sur le contrôle des armes à feu.

Les législateurs de Washington D.C. envisagent également plusieurs mesures de contrôle des armes à feu, mais toute nouvelle législation fédérale sur les armes à feu se heurte à des obstacles de taille de la part des républicains, en particulier au Sénat.

"Le changement doit se produire maintenant", a déclaré Kate Gallego, maire de Phoenix, dans un tweet après qu'une jeune fille de 14 ans ait été tuée et huit autres blessées dans une fusillade dans un centre commercial linéaire samedi.

Ce week-end, des policiers ont également été abattus à Baltimore et à Chicago. Dimanche après-midi, dans le South Side de Chicago, un policier a été blessé lors d'un contrôle routier, devenant ainsi le deuxième agent blessé par balle dans le quartier au cours des quatre derniers jours.

"Combien d'officiers et de résidents doivent être victimes de la violence des armes à feu avant que nous n'agissions ?", a déclaré le maire de Chicago, Lori Lightfoot, dans une déclaration après la fusillade.