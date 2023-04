Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a envoyé son principal conseiller en politique étrangère s'entretenir avec le dirigeant russe Vladimir Poutine au sujet d'éventuels pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a rapporté CNN Brasil lundi.

"Il serait exagéré de dire que les portes sont ouvertes (aux pourparlers de paix), mais il est faux de dire qu'elles sont totalement fermées", a déclaré l'envoyé Celso Amorim à CNN Brasil dans une interview publiée sur son site web.

M. Amorim, qui a été ministre des affaires étrangères de Lula de 2003 à 2010, a déclaré avoir rencontré M. Poutine pendant une heure jeudi au Kremlin dans le cadre de ce voyage qui n'avait pas été annoncé.

Deux responsables gouvernementaux ont déclaré à Reuters que M. Amorim s'était arrêté à Paris sur le chemin du retour au Brésil, mais ils n'ont pas donné de détails sur ses engagements dans cette ville.

Le ministère brésilien des affaires étrangères a refusé de commenter le voyage de M. Amorim. Le bureau du président n'a pas répondu à une demande de commentaire.

M. Lula a proposé de créer un groupe de pays pour servir de médiateur dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, dans le cadre d'une guerre qui fait rage depuis plus d'un an.

M. Amorim a indiqué qu'il avait déjeuné avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui se rendra à Brasilia le 17 avril, et qu'il avait été reçu par le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrushev, et par le conseiller aux affaires internationales, Iouri Ouchakov.

"Il n'y a pas de solution magique. Mais il y aura un temps utile où, d'un côté ou de l'autre, on se rendra compte que le coût de la guerre - pas seulement le coût politique, mais aussi le coût humain et économique - sera plus élevé que le coût des concessions nécessaires à la paix", a déclaré M. Amorim à CNN Brasil.

"J'ai le sentiment que ce moment n'est pas encore arrivé, mais qu'il pourrait arriver plus tôt que prévu", a-t-il ajouté.