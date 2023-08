Un épisode El Niño pourrait soutenir les prix agricoles (Wisdom Tree)

Un épisode El Niño pourrait soutenir les prix de plusieurs produits agricoles, parmi lesquels le blé, le maïs, l'huile de soja et le cacao, affirme Aneeka Gupta, Directrice de la recherche macroéconomique de WisdomTree. Si la probabilité de cet épisode n'est que de 90% pour le second semestre, les stocks de ces produits " sont inférieurs à leur moyenne quinquennale, ce qui rend plus difficile l'absorption d'un choc de production " du fait notamment de la guerre en Ukraine, qui a " fortement perturbé les flux de céréales et d'oléagineux ".



L'Organisation météorologique mondiale (OMM) indique qu'il existe une probabilité de 90 % que ce phénomène se poursuive au cours du second semestre de 2023.



Ce phénomène trouve son origine dans des variations anormales de la température des eaux de surface dans le Pacifique central et oriental (côte latino-américaine). D'abord les eaux chaudes situées près de l'Asie commencent à se déplacer vers l'est à travers le Pacifique, atteignant la côte de l'Amérique du Sud. Ces mouvements déplacent également l'évaporation et la pluie, de sorte que le sud-est de l'Asie et l'Australie ont tendance à se dessécher, tandis que le Pérou et l'Équateur connaissent des précipitations plus abondantes. El Niño provoque vagues de chaleur et sécheresses, or une grande partie de l'hémisphère nord a connu des chaleurs intenses et des précipitations dévastatrices au cours du premier semestre 2023.



Lors de 8 des 11 derniers épisodes El Niño, le blé, l'huile de soja et le cacao ont augmenté en moyenne de 14 %, 6 % et 16 % respectivement, 6 mois après le début du phénomène. Dans 9 des 11 dernières occurrences, l'huile de soja et le cacao se sont négociés à la hausse.



Le temps sec menace les cultures du deuxième exportateur mondial de riz, la Thaïlande, qui sera confrontée à une sécheresse généralisée dès le début de l'année 2024.



La culture du cacao concentrée en Afrique, avec environ 70 % de la production, est aussi menacée car le phénomène météorologique entraîne des périodes plus sèches sur le continent pendant les périodes concernées.