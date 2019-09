Un espoir sur le commerce porte la tendance en Europe

Les craintes persistantes pour la santé de l'économie mondiale continuent toutefois de tempérer l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,23% à 5.643,96 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,17% et à Londres, le FTSE progresse de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 de 0,24%.

Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis reprendront dans deux semaines, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Accompagné du représentant au Commerce, Robert Lighthizer, il rencontrera une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He, a-t-il précisé.

"Ces informations donnent un petit coup de fouet au moral mais les marchés ne sont pas optimistes pour autant", commente Masahiro Ichikawa, stratège senior pour Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

VALEURS

La plupart des indices sectoriels européens sont légèrement dans le vert en début de séance.

Aux valeurs individuelles, Total efface ses gains après avoir pris plus de 1% à l'ouverture à la suite de sa décision d'accélérer la croissance de son dividende pour les années à venir, avec comme orientation une augmentation de 5% à 6% par an au lieu de 3% précédemment.

Contre la tendance, le britannique Royal Mail perd 4,50%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après un abaissement de recommandation par Liberum, qui passe à "vendre" sur la valeur.

A la baisse également, l'allemand K+S abandonne 3,49% après avoir averti lundi sur son bénéfice annuel.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo, qui était fermée lundi pour un jour férié, a fini en légère hausse, portée par l'espoir sur le commerce.

L'indice Nikkei a gagné 0,09% à 22.098,84 points et le Topix, plus large, a pris 0,42% à 1.622,94 points. Ce dernier indice a touché en séance un plus haut de cinq mois à 1.625,77.

L'annonce du maintien en contraction du secteur manufacturier japonais en septembre a eu peu d'effet sur la tendance.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 0,1%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini lundi sur une note stable, le Dow Jones (+0,06%) grappillant quelques points tandis que le S&P 500 (-0,01%) et le Nasdaq (-0,06%) reculaient à peine.

Déjà peu enthousiasmés par les perspectives économiques mondiales, les investisseurs américains ont constaté que l'emploi s'était contracté aux Etats-Unis en septembre dans le secteur des services, pour la première fois en neuf ans et demi, selon l'enquête auprès des directeurs d'achat (PMI) d'IHS Markit.

Les contrats à terme sur les trois grands indices progressent pour l'instant chacun d'environ 0,3%.

TAUX

Les rendements des emprunts américains et européens ont reculé lundi, pénalisés tous deux par la publication d'indicateurs confortant le scénario d'un net ralentissement économique.

Le rendement des Treasuries à 10 ans s'équilibre mardi dans les échanges en Asie après tombé autour de 1,71%, contre 1,75% vendredi soir.

Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, progresse légèrement, autour de -0,57%.

CHANGES

Sur le front des devises, le billet vert monte un peu face à un panier de référence et l'euro se stabilise juste en dessous de 1,10 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent modérément, autour de 58,26 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) et de 64,30 dollars pour le Brent de mer du Nord.

(Édité par Jean-Michel Bélot)

par Patrick Vignal